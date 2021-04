2019 bliver et vintage år for portvin

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Først var det Symingtons, der kom ud med, at de vil lancere vintage-port 2019 fra deres huse Cockburn’s, Dow’s, Graham’s og Warre’s. Siden kom Niepoort og Sogevinos med Kopke, Burmester, Cálem og Barros. Og endelig har det hæderkronede portvinshus Quinta do Noval også meddelt, at de vil lancere en vintage-port 2019, både Port 2019, Quinta do

Passadouro Vintage Port 2019 samt den berømte Nacional vintage-port 2019.

Dermed ser 2019 ud til at blive et af de store portvinsår hvor stort set alle har lanceret en vintage-port.

Vintage portvin er en portvinstype, der kun laves i de allerbedste år, typisk ca. tre gange i løbet af ti år. Den tilbringer kun ca. to år på fad, hvorefter den udvikler sig i mange år på flaske, og den er først drikkemoden i relativt sen alder. Hvis man da ikke holder af ung vintage-port, som mange er begyndt at foretrække. En vintage-port er oftest et blend af forskellige marker og druer, som giver netop det udtryk, huset ønsker. Derudover findes der Quinta Vintage, som er fra en enkelt vingård/vinmark og normalt er lidt lettere og hurtigere udviklet end traditionelle vintage-portvine.