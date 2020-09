22 nye Premier Cru i Pouilly-Fuissé

For første gang siden 1943 er en større række af marker blevet klassificeret i Bourgogne

Efter en 10-årig ansøgningsproces godkendte det franske landbrugsministerium (INAO) klassificeringen, der gør Pouilly-Fuissé til den første appellation i Mâcon der nu har Premier Cru vinmarker.

De 22 nye Premier Crus marker repræsenterer i alt 194 ha under vin og tegner sig for omkring 24% af Pouilly-Fuissé samlede vinareal (800ha). De nyligt klassificerede vinmarker er spredt over fire kommuner i appellationen, der kun producerer hvidvin på chardonnay: Chaintré, Fuissé, Solutré-Pouilly og Vergisson.

Den nye status begynder med 2020-årgangen, der netop er blevet høstet og vil blive frigivet på markedet efter 12-18 måneder.

Forslaget har været længe på vej og blev oprindeligt iværksat i 2007 af Frédéric-Marc Burrier, formand for Pouilly-Fuissés vinavlere. Og en formel ansøgning blev indsendt i 2010. Siden da har appellationen arbejdet sammen med INAO omkring omfattende analyser, hvorefter der blev oprettet et detaljeret kort, der skitserede Pouilly-Fuissés 217 registrerede liex-dits. Udfra jordanalyser, historie og pris blev 22 marker udnævnt til Premier Cru.

Frédéric-Marc Burrier, er ikke overraskende begejstret og siger at det er en ”drøm der går i opfyldelse" og venter nu "begyndelsen på en ny æra for Pouilly-Fuissé, og sandsynligvis for Mâconnais på sigt".

De 22 nye premierer, kommune for kommunen:

Chaintré:

Le Clos de Monsieur Noly

Les Chevrières

Aux Quarts

Le Clos Reyssier

Fuissé:

Le Clos

Les Brulés

Les Ménétrières

Les Reisses

Les Vignes Blanches

Les Perrières

Vers Cras

Solutré-Pouilly:

La Frérie

Le Clos de Solutré

Au Vignerais

En Servy

Aux Bouthières

Aux Chailloux

Pouilly

Vers Cras

Vergisson:

Les Crays

La Maréchaude

Sur la Roche

En France

