Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks spiritusmagasin Whisky& og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Compass Box blev startet ved årtusindeskiftet for godt 20 år siden. Manden bag var John Glaser, der dels har en fortid i vinbranchen samt efterfølgende som marketingdirektør for Johnnie Walker. Så der var bestemt styr på den industri, han valgte at starte op i. Og det gav god mening at bruge tankegangen fra begge brancher. Idéen bag virksomheden var nemlig at “gøre stor skotsk whisky mere imødekommende og relevant for flere mennesker.” Eller sagt på en anden måde, han ville vise, at blended whisky ikke er andenrangs whisky efter single malt; men at der netop i det at blende whisky kan skabes et resultat, som er større end de enkelte komponenter hver for sig. At 2+2=5.

Hovedidéen er at opkøbe whisky fra forskellige destillerier og så selv blende og modne videre på egne fade. Derigennem kunne John Glaser kombinere sin viden om whisky med viden om lagring på forskellige typer og størrelser af fade; og i stedet for at placere sig i Skotland valgte han at åbne virksomheden i Chiswick i den sydvestlige del af London, tæt på hvor hovedparten af virksomhedens kunder lever og har sit forbrug. I dag er der 15 ansatte, hvoraf en del sidder i USA, som er det største marked.

Den første whisky var en blended grain whisky med navnet Hedonism, hvilket skabte en del opsigt, da blended grain whisky ikke blev regnet for noget. Men han viste hurtigt, at dette var en kategori, som man kunne få succes med, hvis man havde respekt for produktet. Peat Monster blev lanceret fire år senere, bestående af malt med stærkt tørvepræg fra Islay og medium-tørvet Highland malts, som også hurtigt blev bestseller. Siden fulgte en række andre blends.

Om det var vinbaggrunden, der gjorde, at han altid har haft et blødt punkt for træet, som whiskyen modner i, skal være usagt. Men netop hans brug af fade har til tider skabt debat. Blandt andet da han lancerede Spice Tree, som var modnet på ex-bourbon-fade men med nye franske inderstave. Det skabte ham ud over omtale også en sag med Scotch Whisky Association (SWA), som ikke ville godkende denne form for modning, hvis whiskyen skulle kaldes skotsk whisky. Han måtte derfor ændre fadene, så der blev brugt egetræsendestykker godt ristet i stedte for inderstave. Men det var måske lige netop det, der skulle til for at få støvet af den skotske whisky, og han er i dag anerkendt som en af de bedste whiskyblendere og har modtaget Whiskey Advocate’s Innovator of the Year Award ikke mindre end fem gange.

Compass Box tilbyder i dag en ‘Signature Range’, som omfatter The Spice Tree, The Peat Monster, Oak Cross, Hedonism og den nyeste The Story of the Spaniard. Derudover tilbyder man en række “Limited range edition whiskyer” som Hedonism Quindecimus og Flaming Heart. Compass Box’s tredje serie er Great King Street, som er blandet skotsk med 50% maltindhold.

Derudover er der lavet en række limited editions i samarbejde med kendte restauranter og barer. F.eks. ‘Juveniles’, som er et blend lavet med Tim Johnston fra den franske Bistrot à Vins Juveniles i Paris; og ‘Delilah’s’ blev lavet sammen med en legendarisk punk barejer fra Chicago, Mike Miller.

I 2015 kom man op og toppes med Scotch Whisky Association igen, da man begyndte at skrive på flaskerne, hvad blended bestod af. Dette inkluderede destilleri og hvilke fadtyper. Det mente SWA var i strid med europæisk og britisk lov. Modsvaret blev en kampagne med andre destillerier som f.eks. Bruichladdich for at skabe større gennemsigtighed i whiskyproduktionen. Samme år blev Bacardi i øvrigt minoritetsaktionær i Compass Box Whisky. Ifølge John Glaser primært for at sikre bedre adgang til whisky gennem John Dewar & Sons (ejer bl.a. Aberfeldy, Aultmore, Craigellachie, Macduff og Royal Brackla).

Men alt har ikke været en dans på roser. Der kom lidt surmulen hos en række af stamkunderne i 2018/2019, da man lancerede ikke mindre end 11 nye produkter i USA. Flere syntes, der blev gået på meget på kompromis med grundidéen og mente, det måske var Bacardi, der stod bag. Og flere erkendte, at det var blevet for dyrt at samle på Compass Box. Dette gjorde indtryk, og John Glaser måtte da også beklage og trække i land. Sidenhen er antallet af nye limited releases blevet mindre, og til gengæld har man styrket core range med “The Story of the Spaniard”— et blend af Highland og Speyside whiskyer modnet yderligere på rødvinsfade.

Senest har John Glaser fået hjælp til blendingen af Jill Boyd. Hun hjælper til med at holde styr på de mange fade, hvoraf nogle er modnet på destillerier, andre er med new-make fyldt på egne fade, og nogle er allerede modnede whiskyer på egen fade for yderligere modning. En typisk batch er på 40-50 fade, så med en håndfuld releases årligt samt yderligere whiskyer, der modner for senere release, er der masser af arbejde på at holde styr på hver enkelt brik i puslespillene.

En række tidligere releases

Compass Box This is not a luxury whisky

53,1% | Juuls | 2495 kr.

Størstedelen er whisky fra Glen Ord lagret på sherryfade. En mørk og yderst intens whisky, hvor den høje alkohol hæver whiskyens kompleksitet og dybde. Honning, let røg, toffee, varme julekrydderier, oloroso sherry og toast i smagen. Mange lag og en lang, vedvarende og varm afslutning. Forrygende god. 96

Compass Box The Lost Blend

46% | Juuls | 875 kr.

Lille progressiv uafhængig whiskyaftapper, som finder en række særdeles gode fade hos de større destillerier, som købes og blendes. I denne især fra Clynelish og Caol Ila. Intens i duften af malt og honning. I smagen smør, urter og vanilje. En yderst kompleks og spændende dram med en lang afslutning. 93

Compass Box Asyla

40% | Juuls | 399 kr.

Blend af whiskyer fra bl.a. Longmorn og Alness. Afsluttet på bourbonfade. Lys og let citrusduft. Frugtig i smagen med honning, krydderier, creme og toffee. Rund og blid whisky. 90

