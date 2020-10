33 nye enkeltmarker i Soave

Den italienske region Soave har besluttet at klassificere 33 nye enkeltmarker, der dækker 38% af det samlede areal

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Det har taget mere end 15 års omhyggelige analyser at udpege de nye 'Unità Geografica Aggiuntiva (UGA)' eller enkeltmarker under hensyntagen til deres terroir, historie og kvalitet.

De nye enkeltmarker kan benyttes fra 2019 årgangen og dækker alle fire af de store jordtyper i regionen fra kalksten i Mezzanin til den vulkanske klippe i Alpone-dalen.

I alt dækker de 38% eller omkring 2.660 hektar af de i alt 7.000 ha plantet i Soave. Omkring 3.5 mio. flasker vil kunne anføre de nye marker årligt vurderes det.

Hovedparten af de klassificerede vinmarker er i Soave Classico zone, med yderligere tre (Broia, Paradiso og Monte di Colognola) i den vestlige del af appellation og de sidste to (Duello og Roncà Monte Calvarina) i den østlige del.

De nye marker er: Castelcerino, Colombara, Froscà, Fittà, Foscarino, Volpare, Tremenalto, Carbonare, Tenda, Corte Durlo, Rugate, Croce, Costalunga, Coste, Zoppega, Menini, Monte Grande, Ca’ del Vento, Castellaro, Pressoni, Broia, Brognoligo, Costalta, Paradiso, Costeggiola, Casarsa, Monte di Colognola, Campagnola, Pigno, Duello, Sengialta, Ponsarà, Roncà-Monte Calvarina.

