50 mio. kr. for whiskysamling

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks spiritusmagasin Whisky& og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Nogle af verdens dyreste whiskyer blev i sidste uge solgt på auktion. Det var sidste del af afdøde Pepsi-topchef Richard Goodings private whiskysamling. Samlingen omfatter en af de dyreste whiskyer overhovedet. Det drejer sig om en sjælden Macallan fra 1926, der indbragte omkring næsten 9 mio. kr.

Samlingen består i alt af 3900 flasker whisky. Der er primært tale om whisky af single malt-typen. Den store samling bliver på Twitter kaldt ‘perfekt’ af den engelske whiskyblogger Becky Paskin. De enkelte flasker blev solgt over flere auktioner og total beløbet for samlingen endte på omkring 50 mio. kr.

Det var auktionshuset Whisky Auctioneer der stod for salget af de dyre dråber.

Richard Gooding, der døde i 2014, var en udpræget whiskyentusiast. Ifølge hans enke, Nancy, elskede Gooding alle aspekter ved whisky – researchen, besøgene på de mange single malt-destillerier samt whiskysmagningerne.

Vin - og spiritus festivaler i 2021 i Pressen:

Franske Vindage 5+6 marts - køb billet nu - klik og læs mere her

Italiensk vinfestival 25+26 juni - køb billet nu - klik her.

Spansk Vinfestival 17+18 september

Whisky & Rom festival 29+30 oktober - køb billet nu - klik her.