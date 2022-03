Abruzzo har fået sin egen IGT

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Det Italienske landbrugsministerium besluttede sidste uge at oprette IGT Terre d’Abruzzo. Den skal erstatte de 8 IGT man indtil videre har haft i provinsen. Man har siden 1960 arbejdet med Montepulciano d’Abruzzo DOC for montepulciano druen og siden 2000 med Colline Teramane DOC. Men man har ofte følt sig låst og især skævet til Sicilien, hvor IGT Terre Siciliane har opnået stor succes. De nye regler betyder blandt andet også at man må benytte ”Riserva” betegnelsen for en vin som er modnet minimum 2 år.