Absinth bliver beskyttet

Tidligere på måneden opnåede Absinth en geografisk beskyttelse omkring kommunen Pontarlier, som er beliggende i den østlige del af Frankrig nær grænsen til Schweiz.

Reglerne foreskriver nu, at Absinth skal være en klar spiritus med en let gulig farve med en grønt skær som bliver uklar når der tilføjes vand. Endvidere er der regler om at Absinth skal indeholde urten malurt og at denne skal være den dominerende urt. Der er endelig krav om indholdet af tjujone som kommer fra malurt og som tidligere blev beskyldt for at give hallucinationer og derfor betød at Absinth siden 1915 og i næsten 90 år blev forbudt.

Især kunstnere blev i starten af 1900 tallet kendt for at holde af Absinth. Kunstnere som Charles Baudelaire, Pablo Picasso, Vincent van Gogh, Edgar Degas, Henri de Toulouse-Lautrec og Lord Byron.

