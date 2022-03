Afrikas juvel – på besøg i Stellenbosch

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Stellenbosch er måske den mest kendte vinproducerende region i Sydafrika. Byen er hjemsted for landets mest kendte vinmarker, og det er byen, som er karakteriseret som vinens hovedstad i Sydafrika. Stellenbosch ligger kun 40 km øst for Cape Town; og hvor Simonsberg-bjergene i nord adskiller det fra Paarl, er det Hottentot Hollands-bjergkæden på østsiden, som adskiller det fra Walker Bay. False Bay og havet ligger omtrent 20 km mod syd.

Stellenbosch er Sydafrikas næstældste bosættelse efter Cape Town. Byen blev etableret på bredden af ​​Eer-floden i 1679 og opkaldt efter den daværende guvernør, Simon van der Stel (der også er kendt for at have etableret Constantia-vinmarken i Cape Town). De franske huguenotter fandt vej til byen i 1690’erne og begyndte at plante vinstokke. I dag er Stellenbosch hjemsted for næsten en femtedel af alle vinstokke plantet i Sydafrika, og Stellenbosch Cabernet Sauvignon findes på vinlister verden over.

Stellenbosch by er især kendt for sit universitetsmiljø, og byen er derfor fyldt med studerende— deraf masser af barer og restaurationsliv. Et godt udgangspunkt for en rejse i det sydafrikanske vinland.

Vinmarkerne finder man på bakkerne rundt om Stellenbosch fra Helderberg i syd til de nederste skråninger af Simonsberg Mountain i nord. Afhængigt af markernes retning og mikroklima kan man producere mange forskellige stilarter af vin, og mange druer benyttes. Jordbunden er præget af granit og sandstensjord, men der er også et højt lerindhold, hvilket betyder, at fugten bevares i jorden, og at tilstrækkelig nedbør om vinteren medfører, at man ikke behøver kunstvande i stor stil gennem sommeren.

Klimaet er forholdsvist varmt og tørt, selvom der er en maritim indflydelse fra False Bay i syd. Kølige, sydøstlige briser kommer typisk om eftermiddagen og forfrisker druerne efter morgenens varme sol. Hvidvinsdruer plantes ofte tættere på havet, hvor denne effekt er mere udtalt.

Cabernet sauvignon er regionens mest plantede druesort, og kombineres ofte med merlot for at skabe Bordeaux blends. Men der er også en del sauvignon blanc, shiraz og chenin blanc. Stellenbosch er også kendt for at være fødestedet for pinotage.

Ikke overraskende huser området en række af de allerbedste producenter i Sydafrika. Der er dog en overvægt at ældre, klassiske huse, da jorden er dyr, og det derfor er svært for unge vinmagere at købe jord eller druer herfra.

Vinene er forholdsvis kraftige og man fornemmer at vinene som kommer fra marker nær Stellenbosch især mod nord og øst er kraftige og varme i stilen. Derimod finder man en kølighed i vinene nede ved False Bay hvor de kølige vinde fra Antarktis rammer markerne. Så alt i alt er det svært at definere én stil for Stellenbosch. Men at det er hjemsted for en række af landets meste anerkendte vinhuse er vist ingen overdrivelse. Og det betyder at kvaliteten generelt er høj. Hvor det tidligere især har været huse som Thelema, Hartenberg, Kanonkop og Ken Forrester som har været stjernerne er det de senere år vinhuse som Boschkloof, Van Loggerenberg, Keet og Raats som i min optik er ved at vise verden hvad Stellenbosch også kan. Derudover kan nævnes BLANKbottle og Alheit som blandt andet køber druer i Stellenbosch og laver en række af de mest spændende vine p.t.

Wards

Den store variation af klimapåvirkninger og jordbunde betyder, at Stellenbosch er opdelt i mange forskellige wards: Banghoek, Bottelary, Devon Valley, Jonkershoek Valley, Papegaaiberg, Polkadraai Hills og Simonsberg-Stellenbosch. Helderberg, Blaauwklippen Valley og Stellenboschkloof har også deres egne karakteristiske vinstile men er endnu ikke selvstændige wards.

Banghoek

Ved siden af Simonsberg-Stellenbosch ligger den meget lille og kuperede ward Banghoek. Dette område er lidt køligere og producerer saftige, cremede cabernet-baserede vine, der har mindre tannin end Simonsberg-Stellenbosch. Det er specielt syren i Banghoeks hvidvine, der adskiller dem fra de andre wards. Der er også en række ganske flotte chardonnay- og chenin blanc-vine fra Banghoek. En god producent er bl.a. Oldenburg.

Bottelary

En større ward nordvest for Stellenbosch med mange forskellige jordbundstyper. En af de varmeste wards i Stellenbosch men grundet dens størrelse, er det svært at generalisere omkring dette område, men der er en del pinotage af ganske pæn kvalitet her. Herudover er det især shiraz, der dominerer.

Devon Valley

Forholdsvist ny ward lige vest for Stellenbosch. Formet som en hestesko, og her finder man på de sydlige bakkeskråninger mest chardonnay, mens cabernet sauvignon og syrah dominerer i resten.

Jonkershoek Valley

Jonkershoek er ikke lige så kendt for sine vine som for sin storslående natur. Denne lille dal er som intet andet og hjemsted for en af kun seks anerkendte blomsterriger i verden. Jonkershoek Nature Reserve har over tusind forskellige arter, hvoraf nogle ikke vokser andre steder. Når det kommer til vin, er der et begrænset antal producenter, der producerer især pebrede og krydrede rødvine på syrah og cabernet sauvignon.

Papegaaiberg

Klemt inde mellem Stellenbosch og Devon Valley finder man Papegaaiberg, eller på dansk Papegøjebjerget. Et lille område med ganske få producenter og ingen speciel karakteristik. Der produceres både rød- og hvidvine.

Polkadraai Hills

Den nyeste og mest vestlige ward med kølige briser fra False Bay, som ikke ligger langt fra. Specielt sauvignon blanc på de sydlige skråninger giver flotte vine, omend det stadig er cabernet sauvignon, som dominerer i denne ward.

Simonsberg-Stellenbosch

Simonsberg er et bjerg, der strækker sig over Paarl mod nord og Stellenbosch mod syd. Og bjerget har derfor både en ward mod Paarl og en mod Stellenbosch. Simonsberg-Stellenbosch har dyb, rødlig lerjord, der skaber fede vine med masser af tanniner. Derfor vine, som med fordel kan gemmes. Det er især Bordeaux blends og syrah, man finder her. Disse vine er måske det nærmeste, man kommer på Bordeaux. Ud over de røde vine producerer man også en række hvidvine på chenin blanc og sauvignon blanc.

Ikke officielle wards endnu:

Helderberg

Vi er syd for Stellenbosch og ikke langt fra False Bay, hvilket køler området ned. Specielt kendt for gode cabernet franc-vine.

Blaauwklippen Valley

Blauuwklippen (som betyder “Blåklippe”) er et område lige sydvest for Stellenbosch, der er afdækket af Hottentots-Holland Mountains. Regionen er mest berømt for sine krydrede syrah-vine men producerer også fremragende rige og aromatiske hvidvine på chenin blanc og viognier.

Sommerset West

Sommerset West ligger i False Bay og har en betagende havudsigt på den ene side og fantastiske gamle bjerge på den anden. I Somerset West dominerer Bordeaux blends lavet med cabernet sauvignon, der har et stort potentiale for modning. En stil, der på mange måder minder om den, man finder i Bolgheri i Toscana.

10 fremragende hvid og rødvine fra Stellenbosch



Alheit Nautical Dawn Chenin Blanc 2019, Sydafrika 95

Laudrup Vin | 299 kr. tilbudspris

Fra False Bay (Stellenbosch). Gæret og modent på store træfade. Fyldig med en frisk stil præget af citrus og mineralske noter, orangeskal, abrikos og blomster. Mange lag og en spændende, flot lavet vin. Lang afslutning. Alk.: 13%

Ken Forrester The FMC 2019 95

SA Wineimport | 450 kr. tilbudspris

30% nye fade er inde over denne måske mest kendte chenin blanc fra Sydafrika. Og det forstår man for det står yderst rank og flot med masser af fersken, let tropisk frugt, citrus, blomster og strejf vanilje. Imødekommende med en flot dybde og kompleks eftersmag. Alk.: 13%

De Trafford Chenin Blanc 2019 94

SA Wineimport | 225 kr. tilbudspris

Fra marker nede ved False Bay. Fyldig, fadlagret chenin med masser af gule æbler, æblepie, kanel og fadkarakter. En seriøs og klassisk Stellenbosch chenin, flot balanceret med en lang afslutning. Alk.: 14%

The Foundry Roussanne 2018 93

Vinkunsten | 189 kr. tilbudspris

Spændende og lidt atypisk at møde rousanne i Sydafrika, men den gør det rigtig flot. Fyldig med solmoden abrikos, fersken og limefrugt. Pæn fadintegration og pæn dybde. Meget lang flot afslutning. Ikke sidste gang jeg skal prøve rousanne fra Stellenbosch. Alk.: 13,5%

De Toren Fusion V 2018 94

Protea | 279 kr. tilbudspris

De Torens kendte vin lavet med inspiration fra venstrebredden i Bordeaux med 51% cabernet sauvignon med 49% malbec, cabernet franc, merlot og petit verdot. 12 måneder på franske og amerikanske fade. Eukalupsus i næsen, som giver et lettere urtet udtryk. Flot og intens frugt med solmodent udtryk, men stadig flot balanceret med syren. Kompleks og spændende vin. Alk.: 14,5%

Thelema Rabelais 2014 94

Protea | 355 kr. tilbudspris

Cabernet sauvignon med en smule petit verdot. Blød og rund med masser af solmoden frugt. Meget klassisk Stellenbosch cabernet i udtrykket med en let kølighed hvilket klæder vinen. Dyb med masser af kompleksitet. Alk.: 14,5%

Raats Family Cabernet Franc 2013 93

Vinkunsten | 319 kr. tilbudspris

20-30 år gamle stokke. Lagret 12 måneder, hvor cirka 1/3 er på nye fade. Intens med masser af krydderier, urter, lakrids, sort peber og vanilje. Yderst flot og gennemført vin. Lang afslutning. Alk.: 14%

Kanonkop Paul Sauer 2016 93

Vinoble | 429 kr. tilbudspris

Sydafrikas første vin, som fik 100 point i 2015 årgangen. 62% cabernet sauvignon, 25% merlot og 13% cabernet franc, så på mange måder klassisk Bordeaux blend. 24 måneder på franske fade. Let parfumeret med eukalypsus noter. Flot og fyldig vin, velbalanceret med masser af sorte bærnoter og især fadnoter. Stadig ung men med flot potentiale. Lang afslutning. Alk.: 14%

Delaire Graff Botmaskop 2018 92

SA Wineimport | 200 kr. tilbudspris

Blend drevet af cabernet sauvignon med petit verdot og cabernet franc. Let urtet præg som klæder vinen. Masser af sorte bær, lakrids, peber og strejf vanilje. Imødekommende og vellavet med en saftig afslutning. Alk.: 14,5%

Van Loggerenberg Geronimo Cinsaut 2020 92

Sigurd Müller Vinhandel | 210 kr. tilbudspris

Druerne kommer fra Firgrove i Stellenbosch. Buskvinstokkene står i en jordbund, der er af knust granit og sandsten. Hele drueklaser presses og gæres. Lagres separat i ni måneder i gamle egetræsfade og samles kort inden aftapning. En lys og meget elegant og frugtig vin. Minder meget i stilen om en pinot noir med samme røde frugtnoter. Bløde tanniner og meget imødekommende. Alk.: 13%