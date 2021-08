Alpevinene

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

I det nordligste Italien finder man Alto Adige. Det er på mange måder et vinområde, som har mere til fælles med sine naboer i Østrig end med resten af Italien. For det er bjergrigt og køligt, og det er derfor de kølige vintyper, der dominerer.

Området møder mod syd Trentino, som på mange måder minder om Alto Adige, inden det er Veneto omkring byen Verona, der tager over. Trentino har dog sine egne druer og er væsentligt mere drevet af kooperativer og mere italiensk end Alto Adige. Mod nord er det Brennerpasset, som er grænsen til Østrig og mod øst Lombardiet. Området er også kendt som Südtirol og er et område, hvor hovedsproget er tysk og kulturen mere germansk end italiensk. Det skyldes, at området var en del af Østrig, indtil det blev annekteret af Italien efter Første Verdenskrig. Navnet kommer af floden Adige, der flyder sydøst til Adriaterhavet. Ved hovedbyen Bolzano møder Adige den anden flod Isarco, og det er ved kanten af disse floder, at vinavl har fundet sted i århundreder.

Man har dyrket vin siden 500 f.v.t., hvorfra man har fundet redskaber brugt til arbejdet med vinstokkene. Tyske og schweiziske munke stod for en væsentlig del af vinproduktionen i det første årtusinde. I 1850 introduceres en række Bordeaux-druer af ærkebiskop Johann, og i 1893 åbnede det første kooperativ i Andriano. Efter Første Verdenskrig blev man en del af Italien, hvilket ikke skabte den store glæde i området; og da man efter Anden Verdenskrig skulle forblive en del af Italien, opstod der en del optøjer. Konsekvensen blev et vist selvstyre og en række skattemæssige fordele, der sammen med en voksende turisme i dag betyder, at området er blandt Italiens rigeste. I 1963 fik man sin første rigtige vinlov, og man får prædikatet DOC i 1975.

Vin og æbler

Området har omkring 5.400 hektarer og er dermed et af de mindste vinområder i Italien. Vinmarkerne finder man fra omkring 200 meters højde og op til næsten 1.000 meter, mens dalen er forbeholdt æbler og mandeltræer. Især æbleproduktionen er stor, og området er anerkendt for de ypperste æbler i verden, især af sorterne Kanzi og Pink Lady. Og netop kombinationen af bjergene, højden på vinmarkerne og deres orientering mod solen giver mange muligheder for forskellige klimapåvirkninger og dermed muligheder for forskellige druer.

Man kan undre sig over, at man her midt i bjergene, tæt på nogle af Italiens kendteste skisportssteder, kan dyrke vin, men da det er en dal, der beskyttes mod de kolde vinde nordfra af Alperne og med lune somre, giver det en lang modning, som er ideelt til især grønne druer og kølige rødvine. Man kan også sige, at det er her det kontinentale klima mødes med middelhavsklimaet. Selv en drue som cabernet sauvignon har de senere år vist gode resultater i dalen. Der er megeN sol, mere end 300 solskinsdage årligt i gennemsnit og en nedbørsmængde på 500-800 mm.

Man finder mange forskellige typer jordbund i Alto Adige, men det er især domineret af vulkansk jord, dolomitkalk og bjergsten med kvarts og glimmerskifer. Flere steder er jordlaget dybt, hvilket betyder, at vinstokkenes rødder skal arbejde sig langt ned for at finde vand. Det betyder, at man ikke som i andre områder har så store problemer med tørke.

Man har i mange generationer opbygget viden om hvilke druer, der passer bedst til de forskellige jordbundsforhold. F.eks. foretrækker lagrein de varmere jorde bestående af grus og sand, mens gewürztraminer når sit fulde potentiale i lerjord, der er rig på kalk.

Druerne

Tidligere var det stort set kun rødvinsdruerne lagrein og schiava, man fandt i Alto Adige, men i dag finder man masser af pinot bianco, pinot grigio, chardonnay, sauvignon blanc og ikke mindst gewürztraminer, som stammer fra byen Tramin midt i dalen. På den røde front møder man i dag ud over de to lokale druer merlot, pinot noir og cabernet sauvignon.

Det er især de hvide vine, der får den store opmærksomhed, og som sælges over det meste af Italien. Og som i alle andre områder af Italien finder man også her lokale sorter som eksempelvis nosiola, bianchetta trevigiana, vernaccia og garganega. Men de velkendte internationale grønne druesorter plantes mere, hvilket letter salget, især på eksportmarkederne. Fokus er helt klart på enkeltdruevinene, selv om blandingsvine ses hyppigere.

Man forventer måske ikke, at et relativt køligt område som Alto Adige kan producere rødvine af høj klasse, men det er ikke desto mindre tilfældet; og hele 40% af markarealet er nu beplantet med blå druesorter. Cabernet sauvignon trives strålende og giver gode resultater med komplekse, aromatiske og velafbalancerede vine med flot lagringspotentiale. Vine, der er overraskende rige og intense i udtrykket. Merlot dyrkes også med succes, og der fremstilles selvfølgelig blandingstyper, der godt kan lede tankerne hen på Bordeaux. Men det er især pinot nero, som er druen som definerer rødvinene, især uden for dalen. Stilen er på mange måder som en blanding af de tyske spätburgundere fra Baden og så Bourgogne. En kølig stil med masser af aromaintensitet. Kvaliteten er høj, hvilket desværre også ses på priserne, som er steget en del de senere år.

Men man skal heller ikke glemme de lokale druer. Schiava er den dominerende blå druesort i Alto Adige, og den findes i adskillige varianter, men kendes ofte under sit tyske navn vernatsch. Schiava giver lette, lyse og umiddelbare vine. På mange måder en vin, der kan minde om vine på cinsault. Det bedste område for schiava er Santa Maddalena, hvor druen har den tvivlsomme ære at være kendt som Mussolinis yndlingsvin.

Den anden lokale drue lagrein giver kraftige vine med en dyb farve, markante tanniner og i smagen sorte bær og animalske noter. Vine, som kan være lidt rå som unge, men som lagrer rigtigt flot. Det viste blandt andet en smagning hos Kellerei Bozen med smagning af en håndfuld vine med mellem 10-20 år på bagen. Netop efter fem-seks år begynder druen virkelig at vise sit potentiale.

Kooperativerne

Næsten to-tredjedele af produktionen styres af kooperativer, som er stærke og ikke kun satser på kvantitet men også kvalitet— og det er anerkendt, at en håndfuld er blandt de bedste kooperativer i verden. Men der er også mange drueavlere, omkring 5.000 anslås det.

Specielt Kellerei Terlan har markeret sig med vine i den absolut øverste ende af kvalitetsstigen og laver i dag eftertragtede vine blandt verdens fineste og dyreste hvidvine.

Kvaliteten er generelt høj i Alto Adige, og der er tæt på 30 producenter, der har opnået de eftertragtede tre glas i Gambero Rosso. Netop kooperativerne står for en stor del af disse prisvindende vine. Sammenligner man med f.eks. Piemonte, er der tre gange så mange “tre glas”-vine per hektar.

Markerne

Markerne ligger på bjergskråninger på begge sider af dalen. Oprindelig benyttede man pergola-systemet, men de fleste er skiftet til guyot, da det er nemmere at arbejde med, og udbyttet er også større. Men markerne kan være stejle og er derfor ressourcekrævende at arbejde på. Manuel høst er derfor også en nødvendighed. Derudover har man også ofte problemer med hagl gennem sommeren, som på få minutter kan ødelægge høsten. Men oftest er haglbyderne meget lokale.

Klassificeringen

I Alto Adige udgør DOC-vine over 95% af produktionen, det er mere end nogen anden region i Italien. Der produceres kun ganske beskedne mængder IGT-vin, og området rummer måske lidt forbavsende ikke nogen DOCG-klassifikationer. Selve klassificeringen er rimelig simpel. Der er kun tre pålydende værdibetegnelser:

Vine med typebetegnelse, hvilket især bruges til Alto Adige Bianco, som skal indeholde mindst to forskellige sorter.

Vine med druesortsbetegelse. Langt størstedelen klassificeres i denne med én drue nævnt på etiketten. Kravet er, at minimum 85% er den pågældende drue.

Vine med subzonebetegnelse. Vine, som kommer fra en bestemt zone, Colli di Bolzano, Meranese, Santa Maddalena, Terlano, Valle Isarco eller Valle Venosta.

Fremtiden

Det ser lyst ud for Alto Adige. Klimaforandringerne har indtil videre været til gavn for området, som nu får mulighed for at arbejde med flere forskellige druer samt udvide deres vinmarker yderligere oppe i bjergene grundet det varmere klima.

Udfordringerne bliver mere ekstremt vejr med især voldsomme haglbyger i foråret og om sommeren. Men flere arbejder med haglnet for netop at beskytte druerne— en metode, som man allerede har en del erfaring med fra æbleproduktionen.

Samtidigt er der en forbrugertrend mod køligere rødvine og hvidvine, og netop på disse fronter står området godt rustet. Udfordringen kan dog blive, at man vil for meget, og at det kan blive svært at få øje på, hvad Alto Adige står for af vine, når der benyttes så mange forskellige druer, især når antallet bliver ved med at blive øget. Og måske især når der satses ensidigt på de internationale druer, hvor man er i konkurrence med mange andre vinområder i verden. Her kunne det være interessant, om man gav en række af de lokale druer, specielt schiava og lagrein, et større fokus.

Men jeg er nu sikker på, at man også i Danmark i langt højere grad vil støde på vinene fremover. Udfordringen kan være, at der i modsætning til Veneto ikke er så mange kooperativer eller producenter, der kan levere meget store mængder, som er det, de store supermarkedsgrupper efterspørger. Så det vil givet være hos de mange vinhandlere over hele landet, at man skal finde de spændende vine fremover.

10 topproducenter

Kellerei Bozen Importør: Winepro

Kellerei Bozen er det lokale kooperativ for vinbønderne, som har marker ved den flotte by midt i Alto Adige. Det blev startet tilbage i 1908, da 30 landmænd besluttede sig for at oprette et vinkooperativ i kurstedet Gries. På det tidspunkt var det udelukkende vine på de lokale sorter lagrein og vernatsch. 18 vinproducenter omkring St. Magdalena-bakken grundlagde så i 1930 et andelsselskab, og i 2001 besluttede man at fusionere de to til Kellerei Bozen. I dag består sammenslutningen af 224 familier. I 2018 blev et splinternyt vinhus indviet med en lysende terning som symbol. En topmoderne vingård, der opfylder kravene til energieffektivitet og bæredygtighed. I dag produceres omkring 3 millioner flasker årligt, hvoraf cirka en fjerdedel eksporteres. Der produceres mange forskellige vine, ganske stilrene og med især sauvignon-vinene Greel og Mock som de bedste hvide; hvorimod husets top lagrein-vine Taber og Prestige er ganske imponerende og klart blandt toppen. Men også husets Cabernet Mumelter kan noget.

Kellerei Terlan Importør: Philipson Wine

Cantina Terlan blev grundlagt i 1893 og er i dag et topmoderne kooperativ bestående af over 140 vinavlere, som tilsammen har over 160 hektarer vinmarker. Terlan ligger i Terlano-distriktet i Sydtyrol, kendt for sit unikke terroir på læsiden af Tschögelberg. Den særlige røde kvartsholdige porfyrjord på de stejle bjergskråninger har et meget højt mineralindhold og er fantastisk veldrænet. Alt sammen med til at give vinene deres unikke mineralitet, frugt og elegante syrestruktur. Cantina Terlan har tradition for at lave utroligt sejlivede, rene, mineralske og syrerige hvidvine, der kan overleve årtiers lagring. Der arbejdes med fem serier af vine: Classics, Vineyards (enkeltmarker), Selection, Rarities og Terlaner I. Rarities-vinene fremstilles efter “Stocker-metoden” opkaldt efter Terlans tidligere vinmager Sebastian Stocker der fik den idé at lade vinen hvile længere på bærmen efter fransk forbillede. Ved Stocker-metoden lagres vinen først et år på træfad og overføres derefter til små ståltanke, hvor den lagres mellem ti og tredive år “sur lie”/på bærmen. Herefter aftappes vinen og lagrer yderligere fire-fem år på flaske inden frigivelse. Niveauet er tårnhøjt, også på de mere prisbillige serier. Men vine som Terlaner Primo I og Raritas er blandt Italiens og måske verdens bedste hvidvine.

Kellerei Kaltern Importør: LahVino

Kellerei Kaltern blev grundlagt i 1906 og ligger omkring Kaltern-søen og har 450 vinavlere og et dyrkningsareal på omkring 300 hektarer, hvilket gør det til en af de største kooperativer. Vinhuset er meget populært lokalt, og en ikke ubetydelig del sælges gennem vinhusets egen butik og til lokale restauranter. Der produceres mange forskellige vine, hvor især Quintessenz serien er flotte vine til prisen.

Tiefenbrunner Importør: Vinogvelsmag.dk

Tiefenbrunner har en meget lang familehistorie, og vinhuset, som ligner en borg med et helt specielt tårn, er bestemt et besøg værd. Det er femte generations Christof Tiefenbrunner, som passer de godt 26 hektarer, hvorfra der laves godt 700.000 flasker vin, også med indkøbte druer. Man har dyrket vin siden 1600-tallet, men det var først i 1970, at man selv begyndte at flaske vinene. Der arbejdes med fire niveauer: Merus, Turmhof, Linticlarus og Selection Vigna. Specielt de to sidstnævnte serier viser hvor højt et kvalitetsniveau, man kan finde her i den sydlige del af Alto Adige. Specielt Rachtl Sauvignon Blanc Riserva og Vigna Au Chardonnay Riserva.

Elena Walch Importør: Otto Suenson

Elena Walch er kendt som dronningen af Alto Adige, og der arbejdes med 65 hektarer, hvoraf de 36 er ejet af familie selv. Elena har i de seneste år genplantet med de bedste og mest kvalitative kloner, som er plantet så tæt som muligt på markerne for at presse vinstokkene mest muligt. Dette gør, at man nu får druer med højere smagsintensitet. Elena Walch ejer i dag to ejendomme i området, Castel Ringberg ved søen Kalteren og Kastelaz nær byen Tramin. Alle hendes marker er i dag beliggende omkring disse to ejendomme, der hver især har deres unikke terroir, hvilket gør, at hun dyrker forskellige druer på hver ejendom. Hendes to døtre, som er sjette generation, har nu næsten taget over. Der produceres godt 500.000 flasker, og i modsætning til mange andre eksporteres mere end 50%. Især hvidvinene Castel Ringberg samt Kastelaz Gewurztraminer er ganske imponerende vine.

Tenuta J. Hofstätter Importør: Adriat Vinimport

Familiefirmaet Hofstätter har i mere end 100 år været synonymt med kvalitetsvin fra Alto Adige. Grundlæggeren Josef Hofstätter var oprindeligt smed, mens vinen blev lavet i fritiden og solgt på konens kro. På dette tidspunkt var Hofstätters vinmarker placeret på vestsiden af floden Adige. I 1959 giftede en slægtning til Josef Hostätter sig med Paolo Foradori, hvis familie i årtier havde produceret kvalitetsvin fra marker på østsiden af Adige. Dette ægteskab har betydet, at Hofstätter i dag råder over 45 hektarer af de bedste vinmarker i området, primært fordelt på de fire ejendomme, Kolbenhof, Barthenau, Yngram og Steinraffler. Som en af de første producenter i Alto Adige valgte Hofstätter at vinificere enkelte vinmarker. Dette har givet mulighed for at fremstille prestige cuvéer, der hver især bærer de respektive vinmarkers navne, bl.a. Gewürztraminer Kolbenhof, Pinot Bianco Villa Barthenau, Pinot Nero Vigna S. Urbano Barthenau og Lagrein Dunkel Steinrafler. Niveauet er meget højt, og især Barthenau Pinot Noir og Kolbenhof Gewurztraminer imponerer.

Franz Haas Importør: Laudrup Vin

Franz Haas har produceret vin siden 1880 på skråningerne på Cislon-bjerget med marker lige fra 240 meters højde og helt op til 800 meter. Franz, som nu er femte generation, arbejder på 60 hektarer, hvor de 48 er egne marker. Der produceres omkring 450.000 flasker årligt. Franz Haas er især kendt for rødvine på pinot noir og anerkendes nu som en af de absolut bedste producenter af denne vintype. Og specielt Pinot Nero Schweizer og Pinot Nero Pònkler er ganske imponerende vine på linje med de største Bourgogne-vine.

Alois Lageder Importør: Vinoble

Blandt de vinproducenter, som virkelig har været med til at give vinene fra Alto Adige et bedre ry, finder man familievingården Lageder i Magrè. Vingården blev oprindeligt grundlagt i 1823 og producerede i mange år klassiske vine fra området. Da femte generations Alois Lageder overtog ansvaret midt i 1970’erne, i en alder af blot 25 år, påbegyndte han en større forvandlingsproces på gården, både i markerne og i kælderen, og i starten af 1990 lagde han også om til biodynamisk dyrkning. Alois Lageder deler i dag ansvaret for firmaet med sønnen, Alois Clemens. Der arbejdes med cirka 160 hektarer vinmarker, hvoraf de 50 ejes af familien selv. De resterende 110 hektarer er fordelt på ikke mindre end 100 små vinavlere, der mere og mere dyrker deres marker efter Lageders bæredygtige retningslinjer, herunder biodynamisk dyrkning. Alois Lageders egne vinmarker ligger i Magrè, Cortaccia, Termeno, Bolzano, S. Michele/Appiano og Caldaro.

Manincor Importør: Adriat Vinimport

Manincors historie går 400 år tilbage, men det var først da Greve Michael Goëss-Enzenberg tog over, at der blev fokus på vinproduktion. Ejendommen ligger majestætisk med udsigt over Kaltern-søen i den sydlige del af Alto Adige. Første del af planen var en imponerende underjordisk kælder, som blev bygget med fokus på at udnytte energien bedst mulig, og i markerne omlagde man til biodynamisk drift. Ud over vin producerer man også æbler, marmelade og honning, og på egne skovarealer benyttes egetræ til at lave egne fade, som benyttes i produktionen. Før i tiden producerede man druer, som blev solgt til det lokale kooperativ, men siden 1996 har man produceret i eget navn. Der produceres omkring 300.000 flasker på de 50 hektarer, man råder over til vin. Der opereres med tre niveauer: Hand, Herz og Krone. Den røde tråd i vinene er meget tydelig med en renhed og friskhed i udtrykket. Meget elegante vine og især Mason Pinot Noir og Der Kneil, som er lavet på den lokale schiava, er yderst flotte vine.

Kellerei Tramin Importør: Erik Sørensen Vin

Det lokale kooperativ i Tramin blev stiftet i 1898 af sognepræsten Christian Schrott. I dag står mere end 300 familier bag, og der arbejdes med i alt 240 hektarer med vin— så under én hektar per familie. Vinmageren er Willi Stürz, som i 1989 vendte hjem til fødebyen og har ført kælderen op blandt de bedste kooperativer i Alto Adige. Der opereres med tre niveauer, hvor især de to øverste er ganske interessante. Specielt er to hvidvine, Unterebner på pinot grigio og Nussbaumer på gewurztraminer, ganske imponerende vine, som begge med fordel kan gemmes nogle år, inden de nydes.



15 fremragende vine fra Alto Adige

Kellerei Bozen Mock Sauvignon Blanc 2019

WinePro | 205 kr.

Yderst flot næse. En fyldig og imødekommende sauvignon blanc med stikkelsbær, æbler og citrusnoter. Flot struktur og sprød afslutning. 91

Cantina Terlan Vorberg Pinot Bianco Riserva 2018

Philipson Wine | 350 kr. tilbudspris

Gæret og modnet 12 måneder på fade. Frugtig i udtrykket, masser af koncentration. Flot struktur og længde. Meget at byde på. 93

Cantina Terlan Terlaner Primo I Grande Cuvée 2017

Philipson Wine | 1.395 kr. tilbudspris

Blend af pinot bianco med chardonnay og en smule sauvignon blanc. Meget fyldig vin med fersken, stenfrugt og fadnoter. Yderst kompleks med en meget lang afslutning. En brag af en vin. 97

Kellerei Kaltern Quintessenz Kaltersee 2018.

LahVino | 124 kr. Tilbudspris

Rødvin på den lokale sort schiava. Lys med ribs og hindbærnoter. Medium koncentration med en pæn struktur. Let krydret afslutning. 90

Tieffenbrunner Rachtl Sauvignon Blanc Riserva 2017

Vinogvelsmag.dk | 595 kr.

Imponerende næse. Fyldig med masser af lag og intensitet i smagen. Meget lang afslutning. 94

Tieffenbrunner Feldmarschall von Fenner 2018

Vinogvelsmag.dk | 399 kr.

Vin på müller-thurgau. Lime i duften. En seriøs vin, som kan minde om en stor riesling i stilen. Meget kompleks med en lang afslutning. 93

Elena Walch Kastelaz Gewurztraminer 2018

Suenson | 299 kr.

Floral i næsen. En seriøs vin med masser af koncentration. Litchi, gule æbler og blomster i smagen. Flot syre. Tør med megen finesse. 94

Elena Walch Castel Ringberg Chardonnay 2017

Suenson | 349 kr.

Fadlagret med en del nye fade. Masser af abrikos og fersken i duft og smag. Flot fadintegration og en vin med masser af karakter. 93

Hofstätter Kolbenhof Gewurztraminer 2019

Adriat Vinimport | 275 kr.

Enkeltmarksvin. Mørk med en mineralsk næse. Yderst flot og kompleks med masser af florale noter og gule æbler i smagen. Pakket ind af en flot syre. 94

Hofstätter Vigna S. Urbano Barthenau Pinot Noir 2016

Adriat Vinimport | 549 kr.

Lys og meget elegant næse med ribsnoter. Stadig tanninbid men en flot, ren frugt med hindbær, boysenbær og let krydrede noter. Imødekommende og flot vin. 93

Franz Haas Pinot Nero Schweizer 2017

Laudrup Vin | 330 kr.

Fra ældre stokke i 900 meters højde. Meget kølig i udtrykket med let urtede noter, ribs og røde kirsebær. Fin elegance og masser af dybde i vinen. 93

Manincor Mason Pinot Noir 2018

Adriat Vinimport | 319 kr.

Blød og frugtig med masser af skovbær, jordbær og krydderier. Flot og kompleks vin, elegant i udtrykket med en fin, krydret afslutning. 92

Cantina Tramin Nussbaumer Gewurztraminer 2018

Erik Sørensen Vin | 300 kr.

Masser af koncentration. Meget intens og en flot vin med gule æbler, blomster og krydderier i smagen. Omkring 40 gram sukkerm hvilket giver en let sødmefuld eftersmag. 93

Alois Lageder Mimuèt Pinot Noir 2017

Vinoble | 299 kr.

Meget lys med masser af hindbær i duften. Syrlig med intense røde bær, især ribs, rabarber og blomster. Mange lag. Flot og vellavet vin med en lang, frugtig afslutning. 92

Alois Lageder Pinot Bianco 2019

Vinoble | 149 kr.

Fyldig og frugtig næse. Melon, fersken og gule æbler i smagen. Masser af intensitet og en ganske flot, meget ren i stilen pinot bianco. Pakket ind af en flot syre og længde. 90