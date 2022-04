Alsace Riesling skal være tør

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Fra 2021 årgangen skal alt ikke sent høstet Alsace Riesling være tør, defineret af EU regulations. Dette er besluttet i sidste uge i Colamr med totredjedels flertal af Alsace Winegrowers’ Association (AVA).

Det skal nu endelig godkendes af landbrugsministeriet INAO i Frankrig. Det kommer iørvrigt i forbindelse med at fra årgang 2021 skal alle vine i betegnelsen AOC Alsace have en anmærkning om restsukkerindhold på bagetiketten som svarer til EU-reglerne. Enten ved at benytte disse termer:

Tør: sukkerindhold må ikke overstige 4 g/l*

Halvtør: Sukkerindhold ligger mellem 4 g/l men må ikke overstige 12 g/l**

Halvsød: Sukkerindholdet ligger over 12 g/l men må ikke overstige 45 g/l

Sød: Sukkerindholdet ligger over 45 g/l

Normalt skal en tør vin have max. 4 g. restsukker men dette kan ændres til 9 g. hvis syren har et vidst niveau. Der vil derfor være en grænse på 9 g. sukker før tørre Alsace riesling vine fremover.

Det er også et mål at sødmegraden vises på andre vine fra Alsace såsom Pinot Gris, Pinot Blanc, Gewurztraminer og Sylvaner.