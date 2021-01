Andersen — det jyske bobleeventyr

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Midt i Mols Bjerge møder jeg Mads Groom Andersen fra Andersen Winery, en iværksættervirksomhed med fokus på at lave mousserede vine på frugt. En nicheproduktion, som i dén grad har vundet fodfæste i de seneste år og i dag er en virksomhed, som producerer næsten 50.000 flasker årligt.

Ud over Mads er det madspecialist Frantz Maurice Scott Lundby og iværksætter Morten Rinder Stengaard, som står bag det jyske bobleeventyr. Men det var helt tilbage i 2009, hvor Mads efter en klatretur på sydøen af New Zealand fik idéen til at ville lave vin. For når man kan lave vin omkring Queenstown, kan man også omkring Aarhus, mente han. Til at starte med var det fra druer, som han selv plantede, men da udbyttet var begrænset og kvaliteten meget klimaafhængig, besluttede han at kaste sin kærlighed på frugt i stedet— og navnligt æblet.

Men det skulle ikke være almindelige, tørre frugtvine, men mousserende vine lavet på den traditionelle metode opfundet i Champagne i Frankrig, hvor andengæringen sker på flaske, og hvor der udvikles smagsnuancer gennem længere modning. “Danske frugter og bær har nemlig en perfekt syreprofil, når det kommer til mousserende vine. Derfor bruger vi selvfølgelig de æbler, stikkelsbær, solbær og jordbær, der findes lige uden for døren til at fremstille mousserende vine i verdensklasse,” fortæller Mads.

Han fortsætter: “Vi lader os inspirere af drueverdenen. Vi bruger metoderne og teknikkerne, men for os handler det ikke om at gøre andre kunsten efter. Det handler om at finde vores egen vej.” Der benyttes mange forskellige sorter af både æbler men også solbær, ribs og stikkelsbær. Frugten købes af frugtavlere over hele landet men med fokus på at finde den bedste frugt med perfekt modning, men hvor syren bibeholdes.

Hjemme hos Mads er hans hjem fyldt med eksperimenter for netop at finde de bedste og mest vinøse sorter. Syre, sødme, aroma og bitterstoffer skal mødes i et samlet udtryk. Men det er udfordrende, når det skal ende som mousserende vin, for selve den tørre vin, som er grundelementet for de mousserende vine, skal ikke være for intens, da den ellers hurtigt bliver for kraftig, når boblerne udvikles.

Alt frugten håndsorteres i den store fabrikshal, som tidligere husede et lokalt mejeri i Knebel. Frugten presses herefter, og gæringen startes. Nogle gange udelukkende ved den naturlige gær, mens de andre gange tilsætter gær for at kunne styre gæringen bedre. Den gærede most flaskes og tilføres lidt vin med sukker, så andenfermenteringen kan starte i flasken. Flaskerne placeres i kælder i typisk 12-24 måneder, inden man til sidst ved hjælp af en gyropalette får urenhederne op i flaksehalsen, inden man varmdegorgerer og propper til. Skulle man ikke være stødt på varmdegorgering, er det en metode, hvor man— i stedet for at fryse toppen— ved hjælp af den lille mængde luft kan skabe et luftmellemrum mellem urenheder og vinen, som så skydes bort, inden flaskes igen rejses og tilføres dosage.

Der produceres i dag syv forskellige vine på æbler, en på rabarber, hindbær, solbær og endeligt en på ribs. De to sidste er tilsat æbler, da de ellers bliver for intense i smagen.

Salget startede primært med fokus på restauranter, og det lykkedes blandt andet at komme ind på Geranium tidligt i processen, hvilket åbnede døren til en række andre danske toprestauranter, hvor man kan finde vinene. I dag udgør den del af salget omkring en femtedel, mens resten sælges til private og virksomheder. Blandt andet er en del besøgende begyndt at komme til vinhuset i Mols Bjerge. Og senest er man begyndt at eksportere til blandt andet Norge, Japan og Schweiz.

Vinene er set over en helhed yderst vellavede og meget rene i udtrykket. Man er sjældent i tvivl om frugten, men alle vinene har desuden det vinøse over sig. Specielt de æblevine, hvor mosten er modnet på egetræsfade inden andengæringen. Ingrid lavet på æblesorten Ingrid Marie er en god vin at starte med, da den til fulde viser, hvad det er, huset gerne vil. Sigrid er lige niveauet over, mens Bersærk er den kraftigste af æblevinene og en decideret madvin. Bærvinene er mere drevet af frugten, og man er ikke i tvivl om, at det er solbær, rabarber eller ribs, man får i munden, når man smager disse. Men det er langt fra saftevand, og de er alle vinøse og spændende i udtrykket.

Næste kapitel i eventyret er dog det sværeste, nemlig at få folk til at smage og ikke mindst genkøbe. For 50.000 flasker til en salgspris på cirka 250 kroner kan blive en udfordring på sigt. Omvendt er vinene af høj kvalitet og frugtintensiteten er tilpasset, så det ikke bliver for voldsomt, hvilket er et stort plus. Det bliver spændende at følge de næste kapitler i eventyret fra Mols Bjerge.

3 spændende vine fra Andersen Winery

Sigrid 2017 249 kr.

24 måneders andengæring lavet på senthøstede Ingrid Marie, Jonagold og Belle De Boskoop æbler. Meget vinøs i udtrykket med komplekse æblenoter men også en del autolysekarakter. Flot dybde og længde. 92

Elmsfeuer Rabarber 2019 249 kr.

Lavet på sorten Elmsfeuer og har ni måneders andengæring. Meget aromatisk med tydelig rabarbersmag. Frisk med en let frugtsødme, en perfekt aperitif. 89

Rondom Ribs 2017 249 kr.

15 måneders andengæring. Intens i smagen med røde bærnoter, flot syre og meget sprød i udtrykket. En elegant vin, som sagtnes kan bruges til dampet fisk. 90

