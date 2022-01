Angélus trækker sig ud af Saint-Émilion klassificeringen

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Château Angélus er den tredje Premier Grand Cru Classé A ejendom som har besluttet at trække sig ud af Saint-Émilion klassifikationen. Slottet har været en af de fire ‘first growth’ i Saint-Émilion, og klassificeret som en Premier Grand Cru Classé A siden 2012. Før det var det en Premier Grand Cru Classé B siden 1996. I august sidste år trak Cheval Blanc og Ausone sig også fra klassifikationen. Hvilket betyder at 3 ud af de 4 topslotte nu er ude af klassificeringen. Nu er det kun Pavie som stadig er med af de fire.

Angélus har besluttet at trække sig grundet en afgørelse fra en domstol i Bordeaux i sidste måned om at give slottets medejer Hubert de Boüard en bøde, efter at have fundet ham skyldig i en ulovlig interessekonflikt under udarbejdelsen af klassificeringen af Saint-Émilion i 2012. På det tidspunkt havde Hubert de Boüard en ledende stilling i det nationale appelorgan INAO.

Boüards datter Stephanie de Boüard-Rivoal har været ude og sige, at det nuværende system er uegnet i forhold til de ambitioner man har for slottet fremover og at man nu i stedet vil koncentrere sig om at fremstille store gode vine har hun fortalt til mediet L’Express Style de Vie.

Siden 1955 har vinslottene i Saint-Émilion haft deres eget klassifikations-system. Det består af tre niveauer, hvor Grand Crus Classé (A) er det højeste. I alt 82 slotte er i dag med i klassifikationen, der bliver taget op til revision hvert tiende år. Næste gang er nu i 2022. Der er altid været ballade og retssager forbundet med klassificeringen.

Klassificeringen foregår ved at der smages på vinene i de sidste ti til femten årgange fra samtlige af slottene. Derudover besluttede man ved sidste revurdering af at tage andre faktorer med såsom slottenes berømmelse med som et kriterie for bedømmelsen. Det vakte stor diskussion hos en del af slottene, som mente det var en devaluering af klassifikationen.