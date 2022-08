Australiens vinexport falder

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Over 10 mia. kr er australiens vineksport faldet med de seneste 12 måneder, hvilket især skyldes handelsudfordringer med Kina. Eksporten er faldet med 10% til 625 mio. liter, hvilket især skyldes manglende salg til Kina efter at der blev pålagt høje skatter på australsk vin i Kina i november 2020. Salget til Kina faldt med hele 64%. Men også Covid pandamien og større udfordringer med fragt har en betydning ifølge den australske marketing organisation.

Salget til Australiens største marked Storbritannien er faldet med 15% i antallet af flasker og 10% i værdi. Salget til EU er faldet med 9% i værdi hvilket især skyldes fald i Tyskland og Holland. Til gengæld har man set en vækst til USA, Canada og New Zealand. Eksporten til USA steg med 9%, men man så også en stor vækst i Sydøstasien. Derudover ser det ud til, at der generelt sælges dyrere australske vine, da man så en vækst specielt i vine i den dyrere ende.