Australsk vin vokser

Australien var vidne til en markant stigning i eksporten af dyrere vin sidste år viser en ny rapport fra Wines of Australia. Eksporten af vine prissat over 50 kr. pr. liter i indkøbspris stod for omkring 6 mia. Kr. i 2019.

Værdien af den australske vineksport nærmer sig nu det niveau, der var før den globale finanskrise i 2007-2008. Den gennemsnitlige værdi af eksporteret vin pr liter med 18% til lidt over 20 kr. I indkøbspris hvilket er det højeste tal siden 2006. I dag eksporteres 63% af al vin der produceres down-under. Det betyder at der hver dag nydes 19 mio. glas australsk vin rundt omkring i verden udenfor Australien. Mængderne falder dog fortsat efter mindre årgange i 2018 og 2019. 744 mio. liter blev der eksporteret hvilket er et fald på 12%.

Danmark tager godt fra af australsk vin og importerede godt 1.6 mio. liter i 2019 hvilket er en vækst på 23%. Der er dog langt op til Kina som købte 15.8 mio. liter for godt 7 mia. kr. I Europa er Storbritannien, Tyskland og Holland de største markeder. Herefter kommer Danmark og Belgien.

