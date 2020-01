Baden – Tysklands Bourgogne

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Tysklands varmeste og længste vinområde finder man ikke overraskende i det sydlige Tyskland op til grænserne mod Frankrig i vest og Schweiz i syd. Området løber fra Bodensøen til Heidelberg tæt på Franken. Ikke mindre end 400 km med vin og især pinot noir— en drue, som for alvor de seneste år har fået sat Tyskland på vinkortet sammen med ikke mindst riesling. Det første, der fanger mit blik, da jeg kører gennem dalen, er de mange marker med asparges. Det er sæson her i maj, så ved hvert et hjørne kan man købe de flotte hvide asparges. En specialitet, som folk valfarter efter, ud over vinen naturligvis.

Baden har grundet sin sydlige placering også det luneste klima, og det er derfor et af Tysklands bedste områder for netop pinot noir. Baden er Tysklands tredjestørste vinregion og har et højt antal af vinkooperativer. Men hvor de fleste tænker på middelmådig kvalitet omkring kooperativer, er flere af disse kooperativer én af de medvirkende årsager til, at udviklingen går fremad, og kvaliteten er højnet de senere år, da de har krævet en højere standard i vinmarkerne. Jeg besøgte blandt andet Kaiserstühler Winzergenossenschaft, som med godt 3 millioner flasker årligt og ca. 500 drueavlere er blandt områdets største. Kvaliteten var høj og især priserne taget i betragtning. Totalt udgør de 80 kooperativerne i dag 70% at al vinproduktion i Baden.

Baden er gennem flere år blevet kaldt for Tysklands ”Bourgogne”. På grund af de optimale klimabetingelser og forskellige jordbundstyper dyrkes her druetyperne fra den burgundiske pinot-familie, primært pinot noir, pinot gris og pinot blanc. Faktisk dyrkes pinot-druer på over en tredjedel af alle marker i Baden, og da over halvdelen af Tysklands areal med pinot noir findes i Baden, er regionen også vigtig for druen internationalt set.

Den meget varme og sol giver Baden noget, der minder om et middelhavsklima. Samtidigt beskyttes det langstrakte Badenområde af bjergene Odenwald, Schwarzwald og Vogeserne. De omkringliggende bjergkæder samt den store ”sorte skov” sørger for sommerregnen. Skoven har endvidere stor betydning for klimaet i området.

Jordbunden er meget forskellig i de 400 km, som vinområdet strækker sig. Fra istidens aflejrede morænegrus over keuper, lehm, løss, granit, ler, kalksten og sand til store områder med vulkansk jordbund som på Kaiserstuhl, som er en udslukt vulkan, mens glacial aflejringer (moræne) er typiske for Bodensee-distriktet.

Man opererer med 9 underområder eller Bereiche, som de også kaldes i Baden:

Tauberfranken i nord udgør 680 hektarer og ligger langs Tauberfloden. Det er især hvidvine og især müller-thurgau, som dominerer her. Stilmæssigt minder vinene om dem fra Franken.

Mod øst finder man Badische Bergstrasse, som med 400 hektarer samt Kraichgau, som med 1.250 hektarer primært satser på riesling og müller-thurgau. Især riesling langs de granit- og kalkholdige skråninger langs Bergstrasse giver flotte vine.

Centralt i Baden finder man Ortenau, Breisgau og Kaiserstuhl. De ligger parallelt med Rhinen mellem Baden-Baden og Freiburg. Her finder man en række af de absolut bedste producenter. En række køligere marker finder man syd for Baden-Baden og derfor er en større del af vinene fra Ortenau riesling, men ellers er det pinot noir, som dominerer. Specielt i Breisgau, hvor jordbunden er kalkholdig, hvilket giver pinot noir dybde og kompleksitet, og det er derfor ikke tilfældigt, at en række af de bedste vine kommer herfra. Især marker nær byerne Mundingen, Köndringen, Malterdingen, Hecklingen og Münchweier. Det mest kendt område er Kaiserstuhl, som har delvist vulkansk jordbund. Den løber stejlt op fra Rhinen og er kendt for at være Tysklands varmeste område.

Mod syd langs Rhinen finder man Markgräflerland, som især er kendt for gutedel (chasselas), som stilmæssigt konkurrerer med vinene fra Schweitz. Produktionen af asparges er også dominerende i dette område, og en stor del af vinhusene er både asparges og vinhus. Længst mod syd finder man endelig Bodensee.

Men fremtiden kan se anderledes ud for Baden. De stigende temperaturer kan medføre, at det bliver for varmt for pinot noir og et bedre klima for f.eks. cabernet sauvignon, merlot og syrah. Jeg smagte bl.a. en række vine på merlot og syrah fra de varmeste områder, og kvaliteten var ganske flot.

Men indtil videre forbliver Baden kongen af pinot noir i Tyskland, og kvaliteten er bestemt så god, at det er aldeles fortrinlige alternativer til det kostbare Bourgogne.

Gode vinhuse i Baden: Bernhard Huber, Dr. Heger, Franz Keller, Martin Wassmer, Weingut Becher, Weingut Michel, Weingut Seeger, Weingut Wöhrle, Weingut Salwey, Andreas Liable, Fritz Wassmer.

10 Baden-vine, du bør prøve

Martin Wassmer Maltesergarten Spätburgunder 2016. 95

Philipson Wine | 200 kr. tilbudspris

Intense, krydrede noter i duften. Jordbær, hindbær, peber, krydderier og vanilje. Dyb med mange lag. Klassisk i udtrykket og flot balanceret. Lang afslutning. Alk.: 13%

Franz Keller Eicbberg GG Spätburgunder 2016. 94

Philipson Wine | 495 kr. tilbudspris

Flot krydret med florale noter i næsen. Intens med roser, rabarber, violer, hindbær, jordbær og vanilje. Yderst flot balanceret med en lang, krydret afslutning. Alk.: 12,5%

Berhard Huber Bienenberg Spätburgunder 2015. 94

Kath Vinimport | 390 kr.

Yderst vellavet vin med florale, intense noter i duften. Røde kirsebær, jordbær, mineralske noter, violer og vanilje. Masser af lag og en flot længde. Alk.: 14%

Shelter Winery Spätburgunder N114 2016. 93

Vinoble | 699 kr.

Krydret, intens næse. Flot koncentration og masser af dybde. Domineret af sorte bær, krydderier og vanilje. En yderst flot vin. Alk.: 14%

Dr. Heger Rappenecker Spätburgunder 2016. 93

Juuls | 699 kr. tilbudspris

Krydret i næsen. Masser af røde bær i smagen med vilde krydderier, mineralitet, urter og vanilje. Flot balanceret med en lang afslutning. Alk.: 13,5%

Weingut Knab Spätburgunder Endinger Engelsberg 2012. 91

Vinens Verden | 299 kr.

Intens og krydret i duften. Masser af røde bærnoter, krydderier, blomster og vanilje. Godt balanceret med en flot syre og længde. Saftig, yderst flot vin. Alk.: 13,5%

Weingut Wöhrle Spätburgunder BF 2016. 90

Propperiet | 199 kr. tilbudspris

Lækker, imødekommende duft af modne røde bær og skovbund. Minder om sommer og modne bær i haven. En smule toastet fad og ristede kerner i smagen. Fint balanceret vin med en syrefrisk stil og pæn afslutning. Alk.: 13%

Klumpp Weiherberg Pinot Noir 2016. 92

ukendt | 189 kr.

Intens, flot næse med violer og krydderier. Smagen er slikken og afrundet oven på et fint tanninskelet og en underliggende mineralitet. Seriøs vin, som kan lagres. Alk.: 13,5%

Philipp Lang Trockenbeerenauslese 2013. 91

Rudersdal vin | 325 kr. ½ fl.

En fyldig og tæt næse med honning. I smagen koncentreret med abrikos, tørrede frugter, honning og blomsternoter. Yderst flot og intens sødmefuld vin. Lang afslutning. Alk.: 10%

Inhringer Uringa Chardonnay 2016. 89

Føtex | ukendt pris

En fadlagret og ganske vellavet vin med fersken, abrikos, krydderier og vanilje. Flot balanceret med en pæn afslutning. Alk.: 13,5%

