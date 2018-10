Beaujolais 2018 bliver exceptionel

Der er begejstring flere steder i Frankrig, efter at årets høst er kommet i hus. Både mængden og kvaliteten ser ud til at være i top. I Beaujolais lige syd for Bourgogne går man allerede så langt at sige, at årgangen bliver legendarisk og på højde med de bedste gennem tiderne fra området.

En våd vinter og forår betød masser af vandreserver. Og et mildt forår som fortsatte ind i sommeren med masser af tørt og varmt vejr var perfekt for vinstokkene. August og september har været tørre og ikke for varme, hvilket har givet en perfekt modning af druerne. Høsten startede i starten af september og foregik gennem 2-3 uger.

De første Beaujolais vine vil blive lanceret medio november i forbindelse med den årlige Beaujolais Noveau kampagne.

