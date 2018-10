Bedste chablis høst i 20 år

Efter to svære år ser 2018 ud til at blive forrygende god i Chablis

Louis Moreau, Præsident for Chablis Commission i Bourgogne forventer grundet den varme sommer, at høsten bliver den bedste i 20 år i Chablis. Og det er vel at mærke både mængden og kvaliteten som forventes i top.

Høsten som er i fuld gang, viser modne druer med en flot syre. Endvidere har et stabilt vejr i september givet mulighed for at høste de steder med den bedste modning på det rette tidspunkt. Ofte kan vejret drille og man er nødt til at høste alle druer indenfor få uger grundet regn.

Også I Champagne har man høstet tidligere end normalt og også her er man godt tilfreds med kvaliteten.

