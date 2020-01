BenRiach — 100 år i skyggen

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks whiskymagasin Whisky & Rom og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Oppe i det nordlige Speyside finder man BenRiach lige uden for byen Elgin. BenRiach blev etableret i 1898 af John Duff (Grant Family) som nabodestilleri til Longmorn Distillery, som også var ejet af John Duff. Mange kaldte da også destilleriet for Longmorn II de første mange år. Destillerierne var forbundet med en privat jernbane med damplokomotiv som transporterede kul, byg, malt og tønder mellem destillerierne.

Historien

Allerede i 1900 blev BenRiach lagt i mølpose grundet et sammenbrud i markedet, der tvang mange destillerier til at lukke. Og det betød også, at den anerkendte og vigtige indkøber i Glasgow af Benriach, Pattison Ltd, gik konkurs. BenRiach fortsatte med at blive brugt som malteri for Longmorn frem til 1999, hvor man også lukkede ned for egen maltning. I 2012 startede man igen op for maltning, og i dag malter man omkring 20 tons typisk gennem 5-6 uger i april og maj. Ifølge Brand Ambassador Stewart Buchanan giver det new make spirit en mere kornet smag end den malt, der indkøbes udefra. Og man overvejer da også, om man fremover skal lave en edition kun lavet på egen malt.

I 1960 blev destilleriet overtaget af Glenlivet Destillers og moderniseret, og i 1965 var man så klar til at åbne for destillering igen. I 1983 besluttede ejerne, Chivas Brothers, at BenRiach kun skulle producere røget whisky til brug for deres blends og i 1985 øgede man antallet af kedler fra to til fire. I 1994 kom så den første single malt aftapning fra BenRiach næsten 100 år efter, man startede som destilleri. Det var en 10-års og blev en del af Seagrams Collection, som også indeholdt Longmorn, Strathisla og Glen Keith.

perioden 2001 til august 2002 kørte destilleriet i tre måneder årligt. Det var de nye ejere, Pernod Ricard, som valgte, at destillere kun dele af året på de tre destillerier Allt a’Bhainne, Braeval and Caperdonich og BenRiach. I 2004 overtog BenRiach Distillery Company Limited med Billy Walker samt sydafrikanerne Geoff Bell og Wayne Keiswetter i spidsen destilleriet med det formål at producere whisky af høj kvalitet på destilleriet.

En ny start

7. august 2004 startede man så op igen; og den 20. september blev 96 first fill bourbon fade fyldt med den første spiritus fra de nye ejere. En serie af forskellige single malts ('Heart of Speyside', 12, 16, 20-års og en røget 10-års blev lanceret på markedet og fik stor succes). Bl.a. var man i stand til at inkludere store dele af den ældre, røgede whisky i de whiskyer, man præsentere. Der destilleres stadig røget whisky, typisk seks uger i september, hvert år ca. 240.000 liter med en ppm på 35.

I 2005 kom 'BenRiach Limited Release’ i fire årgange: 1966, 1970, 1978 og 1984 (peated) og senere samme år kom 1968, 1972, 1975, 1976 (peated), 1979 (peated), 1986 (peated) og 1988. I dag er det ældste man har i varehuset fra 1966. Og da man ikke har solgt særlig meget som single malt gennem mange år har man et forholdsvis stort lager af whisky fra 1970 og 1980’erne. I dag er det omkring en tredjedel som går til blends, men når kontrakterne udløber forlænges disse ikke således at man i fremtiden udelukkende vil producere single malts.

I dag ejet af den amerikanske spiritus koncern Brown-Formann, kendt for især Jack Daniels. Men da de ikke havde nogen erfaring med drift af skotske destillerier, fik BenRiach rimeligt frie rammer og beslutningskompetencer i forhold til drift og produktudvikling. En af fordelene var dog, at Brown-Formann har sit eget store bødkeri i Kentucky, hvilket gør adgang til bourbonfade noget nemmere. Og i dag er omkring 90% af alle bourbonfadene fra Jack Daniels.

Destilleriet

Der arbejdes med hårdt vand fra Brunside Springs med et højt mineralindhold. Dette giver flere estere i fermenteringen og dermed større frugtighed i spiritussen, som laves.

Man arbejder i destilleriet med et forholdsvis stort “cut” sammenlignet med andre. Man kører omkring 13 minutter, indtil alkoholen er 60,5— herefter kører man ca. to timer, indtil alkoholen er på 63,5. Alt sker endvidere uden brug af computere med udelukkende personlige beslutninger.

Der arbejdes også med triple destillering, hvor den færdige new make vandes ned til ca. 40% og destilleres igen. Dette sker typisk i december hver uge for en uge, hvor der destilleres ca. 35.000 liter. Denne sælges i dag udelukkende i travel retail.

Det er på fadsiden, hvor huset adskiller sig. Et besøg på lagrene viste en kæmpe alsidighed af fadtyper og størrelser. Med alt fra diverse portvins-, vin- og sherry-fade i alle afskygninger. Det, kombineret med de tre forskellige spiritustyper, der destilleres, gør mulighederne store, og der kommer da også mange special editions løbende fra BenRiach. Så man ser med fortrøstning på fremtiden, hvor tilliden til, at master blender Rachel Barrie kan skabe spændende og innovative produkter, er stor.

