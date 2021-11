Brad Pitt lancerer Fleur de Miraval Champagne

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Brad Pitt har sammen med Perrin familien lanceret Fleur de Miraval rosé Champagne til en pris omkring 2500 kr. Det er den anden udgave af champagnen, som er lavet på 75% chardonnay fra forskellige årgang hvor især 2012 og 2014 årgangen indgår. Resten er pinot noir fra yngre vinstokke.

Fleur de Miraval satser udelukkende som den eneste på rosé champagne. Nyheden kommer samtidig med at Angelina Jolie har solgt sin andel i Chateau Miraval.