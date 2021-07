Brændenælder og whisky

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks spiritusmagasin Whisky& og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Tilbage omkring 2000 havde skattemanden Jens-Erik Jørgensen en drøm om at erstatte kontorarbejdet i Skat med produktion af ædle dråber. Drømmen opstod efter flere års medlemskab af Give Whiskylaug samt adskillige ture til favoritlandet Skotland.

Starten var hjemme i køkkenet, hvor han med indkøbte dåseøl fra Tyskland gik i gang med at destillere for at lære sig processen. Inspireret af skotterne var hans mål at skabe en kraftig og olieret whisky. Jens-Erik, der var vokset op på Fyn, fandt også inspiration i minderne om den fynske rygeost, som hans mor plejede at ryge over friske brændenælder. Han plukkede derfor på en gåtur i Farres Skov nogle brændenælder og tog dem med hjem for at ryge sin malt over dem. Og i 2009 stod han med et fad single malt whisky, hvilket også blev starten til destilleriet i Give i det midtjyske.

Jobbet i Skat blev sagt op og opsparingen brugt på at købe en skov og bygge et destilleri. Ikke et stort destilleri men alligevel stort nok til at kunne favne det meste af processen. Og så udbød man desuden folkeaktier, således at folk for 3.000 kroner kunne købe en aktie i Fary Lochan. Der blev solgt 5.000 aktier som en start og dermed 1,5 millioner kroner til byggeriet.

Brændenælder

Den ikke-røgede malt kommer i dag fra Fuglsang i Haderslev. Røgmalten laves selv af sorten Quince fra en lokal landmand og maltes ved hjælp af en gammel tank og en gammel, åben brændeovn med brændenælder som brændsel. Nælderne høster de selv på arealerne omkring destilleriet, når sæsonen er der om sommeren. Ingen andre kan vist påstå at have lavet whisky på malt tørret fra brændenælder.

Der mæskes og fermenteres i stål, inden destilleringen sker på en ægte skotsk kedel fra Forsyth. De to oprindelige Forsyth-kedler fra 2009 var på henholdsvis 300 og 200 liter. Den nye wash still, som blev leveret i 2016, var på hele 1.200 liter, og den 20 timer lange førstedestillation på de 1.200 liter wash gav 500 liter low wine, der så efterfølgende deltes mellem de to oprindelige kedler, der så begge kører som spirit stills.

Der benyttes mange forskellige fade med vægt på bourbonfade. Men man finder også portvin, sherry og sauternes-fade i lagerrummene, som ligger under destilleriet forbundet af en underjordisk gang.

Årstiderne

Der produceres fire slags whisky, som alle har navne efter årstiderne og adskiller sig fra hinanden ved graden af fad- og røgindflydelse. Alle whiskyerne er lagret på bourbonfade. Forår har medium røg, Sommer er uden røg, Efterår har en smule røg og en kort sherry-finish, mens Vinter er den mest røgede af de fire udgaver. Dertil kommer nogle få special editions, der i første omgang primært har været lavet af eksperimentelle årsager. Mens man venter på, at flere fade modner, har man lavet snapse— hele otte forskellige, der bl.a. tæller udgaver på valnød og natur (bl.a. brændenælde, hyben og hvidtjørn).

Oprindeligt ville Jens-Erik starte en vingård, men klimaet var ikke ideelt til vin i Give, så det blev droppet, men der er stadig et par rækker stokke, som i dag bliver brugt i husets rødvinslikør. Og de produceres en række forskellige likører, som er populære blandt de besøgende.

Jens-Erik Jørgensen nåede desværre ikke at se det nye udstyr i 2016, da han døde efter en aggressiv kræftsygdom i foråret 2016. Så i dag er det hans tre børn og hans kone, der driver destilleriet. Og det var netop Jens-Eriks drøm at kunne skabe et sted, som forener familien. Morten står for produktionen, mens Thomas står for marketing/ kommunikation og Tine for butik og salg. Ud over familien står en nær ven, Henry, for brygdelen.

The Scotch Malt Whisky Society

Det går godt i Fary Lochan, som bliver ved med at vokse. Men 2020 har også været udfordrende, da man stort set ingen besøgende har kunnet have, og man har også måttet omstille sit salg en hel del. Egen webshop, køb af egne små fade, og fadandele for at nævne eksempler på det, som er sket i løbet af året. Men at kvaliteten er til stede blev tydeligt i 2019, hvor SMWS (The Scotch Malt Whisky Society) opkøbte et fad fra Fary Lochan, hvilket de normalt kun gør fra destillerier, som kan vise en vis kvalitet. Et 250 liters olorosofad fyldt i 2013 på Jens-Eriks 50-års fødselsdag, hvilket nagler, at han havde fat i den lange ende. Senest har også Berry Brothers fra Storbritannien vist interesse, så man ser fortrøstningsfuldt på fremtiden i det midtjyske.

Vin - og spiritus festivaler i 2021 i Pressen: Italiensk vinfestival 17+18 september - køb billet nu - klik her. Whisky & Rom festival 29+30 oktober - læs mere her - klik her. Spansk Vinfestival Aflyst i 2021 - på gensyn 16+17 september 2022 Franske vindage 2022 - 4+5 marts 2022 Køb billetter nu - klik her.