Brora nu åbnet

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks spiritusmagasin Whisky& og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Brora destilleriet åbnede i 1969 med fokus på røget whisky. Det blev dog lukket igen i 1983. Men ejeren Diageo besluttede for nogle år siden at genåbne destilleriet som ligger som nabo til Clynelish i det nordlige højland. Nu er det netop åbnet efter en større renovering og de første fade er fyldt. Men man skal ikke forvente at kunne smage de nye dråber fra Brora før i 2030. Master Distiller er Stewart Bowman som voksede op i området da hans far arbejdede på destilleriet tilbage i tiden.

Udover Brora genåbner man også det legendariske Port Ellen på Islay i 2023.

Som en hyldest af åbningen har man fundet ældre fade fra Brora som nu sælges. Det er 3 aftapninger som har fået navnet Brora Triptych. Prisen er godt 250.000 kr. men så får man også Elusive Legacy som er 48 år, Age of Peat fra 1977 samt Timeless Original fra 1982.

