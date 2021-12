Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Kongen i Toscana må være Brunello-vinene fra Montalcino. I hundreder af år har der været en helt speciel respekt omkring de ofte kraftige og store vine fra den lille by i det sydlige Toscana.

Selve byen ligger på en bakketop 544 meter over havets overflade mellem floderne Ombrone, Asso og Orica, som afgrænser området. Her har man gennem århundreder levet af at producere olivenolie og vin. I 1800-tallet besluttede man at satse udelukkende på sangiovese, altså forbyde andre druesorter, hvilket gjorde, at man adskilte sig fra især Chianti-området.

Hvor navnet kommer fra er stadig lidt en gåde, men flere hælder til, at det kommer fra Mons Lucinus, hvilket betyder Bjerget Lucina, opkaldt efter en romersk gud. Man havde op gennem historien mange krige, først mod Siena, senere allierede man sig med Siena mod Firenze; og da Cosimo de’ Medici i 1559 overtog byen, var den den ældste uafhængige by i Italien.

Brunello di Montalcino er lavet af 100% sangiovese grosso og kommer fra et forholdsvist lille areal omkring byen Montalcino. Selve Montalcino-området er på 24.000 hektarer, men kun omkring 15% er beplantet med vinmarker. Da arealet er forholdsvist begrænset, er der i dag kun omkring 203 producenter, der dyrker vin på de 2.100 hektarer. De bedste vine kommer fra nordøst og nordvest for byen Montalcino, hvor markerne ligger højere og derfor giver en bedre syre men også et mere mineralsk præg til vinene.

Klimaet er middelhavsklima med den primære nedbør om foråret samt sent efterår. Det er forholdsvis lunt gennem det meste af sæsonen, mens det om vinteren ikke er ualmindeligt, at der kan falde sne. Den globale opvarmning har dog betydet, at man i højere grad venter med at fjerne bladene ved druerne indtil en uge før høsten for at sikre, at sukkerindholdet ikke er for højt. For mens man tidligere normalt så en Brunello på 13%, er det i dag svært at få dem under 15%. En anden ting, som flere arbejder med, er at øge antallet af vinstokke for at skabe større konkurrence mellem de enkelte stokke og dermed sundere druer.

Ud over geografiske krav er der krav til minimum fire års lagring, hvoraf de to skal være på fade, før en Brunello kan frigives. Det betyder, at det først er 2016, som frigives i år. Typisk lagres vinen på enten store fade (botti) eller på de mere moderne små fade (barriques). Vinene på de større botti, som ofte er brugte slavonske fade, har mere præg af tørret frugt, læder og blomsternoter. Vinene, som er lagret på de mindre fade, har ofte mere vaniljepræg, mørkere frugt og chokoladenoter. Om man så foretrækker den ene eller anden stil er meget personligt. Lidt på samme måde som med Barolo-vinene.

Der eksisterer tre typer af Brunello-vine, dels den almindelige Brunello di Montalcino, dels en riserva og endeligt enkeltmarkerne. Typisk har riserva-vinene ligget længere på fad og frigives et år senere. De bedste druer er ofte brugt her. Men i Brunello er det nu mere producenten, som er værd at holde øje med. Der findes fremragende ”basis” Brunello-vine, mens både riserva og enkeltmarker kan skuffe fælt. Enkeltmarkerne, som kaldes selezione, er noget, som er kommet mere og mere frem de senere år, og der er mange interessante vine. Det interessante er, at for at producere en enkeltmark må høstudbyttet kun være 7.000 kg per hektar— altså lavere end hos en normalt Brunello, som er 9.000 kg.

Vurdering af Brunello di Montalcino 2016

Et absolut fremragende år, hvor alt stort set spillede, som det skulle. En rimeligt kølig vinter, hvor vinene fik mulighed for at lukke ned og samle energi. Masser af regn i januar og februar, hvilket opbyggede vandreserverne. Mildt forår med perfekte betingelser for knopskydning og blomstring. Sommeren var tør men ikke for varm, og det fortsatte langt ind i efteråret med kølige nætter og varme dage. Der faldt dog løbende en smule regn, hvilket betød, at vinstokkene ikke lukkede ned. Nærmest perfekte betingelser for sangiovese-druen. August var næsten perfekt, og druerne modnede fint op mod høsten, og man havde en konstant brise i vinmarkerne. Man så nogen regn omkring midten af september. Nogle valgte at høste før regnen, hvilket gav lidt spinkle og grønne vinene. Men hovedparten ventede til efter og fik stort set perfekte druer. Det gav vine, som er meget frugtige i udtrykket med røde kirsebær, kirsebærsten, lette krydderier og strejf af vanilje i smagen. Flot tanninstruktur og en rimelig koncentration. De bedste formår at holde frugten intakt og ikke polstre den til med fad, som desværre stadig er et problem hos mange. Men det, der især kendetegner årgangen, er friskheden og drikkevenligheden. Og samtidig en årgang, som har tanninerne til at blive gemt mange år, men som allerede nu står ganske flot og kan nydes de næste 20-30 år. I min optik en af de bedste årgange de seneste 25 år— på højde med 2001 og 2004 og bedre end 2010 og 2015. 2015 skamroste jeg sidste år; men må efter at have smagt over 200 Brunelloer fra 2016 sige, at den overgås klart. Og jeg vil personligt sørge for at fylde kælderen op med Brunello 2016, for jeg har svært ved at se, at det kan blive meget større. Og det vil man også se på mine karakterer, som jeg ikke husker har været højere for noget andet område i de mange år, jeg har anmeldt vin.

Vurdering af Brunello di Montalcino Riserva 2015

En elegant og flot årgang, hvor vejret artede sig fra sin pæneste side. En gennemsnitlig vinter med kun få dage med frost og godt 130 mm nedbør i januar og februar. Mildt forår med perfekte betingelser for knopskydning og blomstring. Især i slutningen af maj, hvor temperaturerne nåede 28 grader. Sommeren var varm og tør, og det fortsatte langt ind i efteråret med kølige nætter og varme dage. Der faldt dog løbende en smule regn, hvilket betød vinstokkene ikke lukkede ned. Temperaturerne var høje i august men faldt i slutningen af måneden, og starten af september gav en tre-fire dage med regn. Fra at være otte-ti dage forud betød det, at modningen satte tempoet ned, og man endte med at høste de første druer omkring 20. september i den sydlige del, mens hovedparten blev høstet i starten af oktober, hvilket er meget normalt for området. Året var varmt men også et godt år, hvilket betyder, at størstedelen også lavede riserva i årgangen. Og da riserva primært er et spørgsmål om ekstra lagring, ser man en række særdeles flotte vine, hvor langt hovedparten formår at balancere fadet flot med den solmodne frugt og samtidigt stadig styre den til tider høje alkohol.

10 af de bedste Brunello di Montalcino vine fra 2016

Gianni Brunelli Le Chiuse di Sotto Brunello di Montalcino 2016

Otto Suenson | 489 kr.

Så utroligt fuldendt i udtrykket. Elegant og rund og silkeblød. Og på samme måde ultra klassisk. Svært ikke at falde i svimer over denne. 99

Poggio di Sotto Brunello di Montalcino 2016

Otto Suenson | 1495 kr.

Lys, let krydret i næsen. Yderst flot struktur og masser af røde bær, tobak og strejf af vanilje. Lang afslutning. Elegant og flot lavet vin. 99

Mastrojanni Vigna Loreto Brunello di Montalcino 2016

Vinolicious | 490 kr.

Flot næse. Overbevisende flot vin og meget klassisk med masser af jordbærnoter. Yderst elegant og vellavet. 98

Altesino Montosoli Brunello di Montalcino 2016

Philipson Wine | 500 kr. tilbudspris

Flot og helstøbt vin med en flot dybde og yderst kompleks. Samtidigt elegant med mineralske noter og en pæn koncentration. En stor vin, der stort set kan alt. 97

Barbi Vigna del Fiore Brunello di Montalcino 2016

Strandgaarden | 699 kr.

Flotte violer i duften. Masser af dybde og kompleksitet. En overbevisende Brunello med en flot struktur og meget lang afslutning. 97

Il Poggione Brunello di Montalcino 2016

Otto Suenson | 349 kr.

Intens af sorte bær i næsen. Blød og venlig men samtidigt med masser af koncentration og kompleksitet. En flot og vellavet vin. 97

Lisini Brunello di Montalcino 2016

Otto Suenson | 449 kr.

Syrlig og elegant næse. Yderst balanceret med violer, medicinske noter, sorte bær og et strejf vanilje. Lang afslutning. 97

Tenuta Silvio Nardi Vigneto Manachiara Brunello di Montalcino 2016

Sigurd Müller Vinhandel | ukendt pris

Masser af violer i duften. Let fadpræg fornemmes med masser af røde bærnoter. Flot koncentration og en yderst flot struktur. Meget elegant! 97

Casanova de Neri Brunello di Montalcino 2016

Otto Suenson/Supervin | ca. 400 kr.

Mørke, krydrede noter. Yderst flot struktur og masser af kompleksitet og lag i vinen. En stor vin! 96

Ciacci Piccolomini D’Aragona Vigna Pianrosso Brunello di Montalcino 2016

Adriat Vinhandel | 499 kr.

Violer i næsen. Meget elegant med fløjsbløde tanniner, masser af røde bær, lakrids og blomsternoter. Yderst vellavet og meget flot vin. 96

Donatella Cinelli Colombini Prima Donne Brunello di Montalcino 2016

Quist Wine | 419 kr.

Meget klassisk med tobak, syltede, krydrede frugter og vanilje i smagen. Flot dybde og masser af komplekse, kølige noter. Yderst vellavet og flot vin. 96

Priserne er vejledende da 2016 årgangen ikke er kommet hjem alle steder endnu.

De andre Brunello di Montalcino 2016

Donatella Cinelli Colombini Prima Donne Brunello di Montalcino 2016 96

Fanti Vallocchio Brunello di Montalcino 2016 96

La Fortuna Giobi Brunello di Montalcino 2016 96

Mastrojanni Brunello di Montalcino 2016 96

Podere Le Ripi Amore e Magia Brunello di Montalcino 2016 96

Poggio Antico Altero Brunello di Montalcino 2016 96

Salvioni La Cerbaiola Brunello di Montalcino 2016 96

Tassi di Franci Franca Franci Colombaio Brunello di Montalcino 2016 96

Villa Poggio Salvi Brunello di Montalcino 2016 96

Aisna Brunello di Montalcino 2016 95

Cortonesi La Manella Poggiarelli Brunello di Montalcino 2016 95

Fanti Brunello di Montalcino 2016 95

La Fortuna Brunello di Montalcino 2016 95

Le Chiuse Brunello di Montalcino 2016 95

Le Gode Montosoli Brunello di Montalcino 2016 95

Palazzo Cosimo Brunello di Montalcino 2016 95

Poggio Antico Brunello di Montalcino 2016 95

Poggio di Sotto Brunello di Montalcino 2016

San Polo Podernovi Brunello di Montalcino 2016 95

Talenti Piero Brunello di Montalcino 2016 95

Tenuta Silvio Nardi v. Poggio Doria Brunello di Montalcino 2016 95

Uccelliera Brunello di Montalcino 2016 95

Val di Suga Poggio al Grancho Brunello di Montalcino 2016 95

Villa Poggio Salvi Pomona Brunello di Montalcino 2016 95

Campogiovanni Brunello di Montalcino 2016 94

Castello Tricerchi Brunello di Montalcino 2016 94

Ciacci Piccolomini D’Aragona Brunello di Montalcino 2016 94

Corte Pavone Poggio Fiore del Vento Brunello di Montalcino 2016 94

La Gerla Brunello di Montalcino 2016 94

Le Gode Brunello di Montalcino 2016 94

Martoccia di Brunelli Brunello di Montalcino 2016 94

Palagetto Brunello di Montalcino 2016 94

Pietroso Brunello di Montalcino 2016 94

Sesti Brunello di Montalcino 2016 94

Solaria 31 Anni Brunello di Montalcino 2016 94

Tassi di Franci Franca Brunello di Montalcino 2016 94

Tenuta di Sesta Brunello di Montalcino 2016 94

Tenuta Silvio Nardi Brunello di Montalcino 2016 94

Val di Suga Vigna Del Lago Brunello di Montalcino 2016 94

Val di Suga Vigna Spuntali Brunello di Montalcino 2016 94

San Giorgio Ugolforte Brunello di Montalcino 2016 94

Aisna Brunello di Montalcino 2016 93

Altesino Brunello di Montalcino 2016 93

Barbi Brunello di Montalcino 2016 93

Castiglion del Bosco Campo del Drago Brunello di Montalcino 2016 93

Collemattoni Brunello di Montalcino 2016 93

Corte dei Venti Brunello di Montalcino 2016

Corte Pavone Poggio Campio Marzio Brunello di Montalcino 2016 93

Cortonesi La Manella Brunello di Montalcino 2016 93

Cupano Brunello di Montalcino 2016

Donatella Cinelli Colombini Brunello di Montalcino 2016 93

Fornacello Brunello di Montalcino 2016 93

Fossacolle Brunello di Montalcino 2016 93

Giodo Brunello di Montalcino 2016 93

La Colombina Brunello di Montalcino 2016 93

La Rasina Brunello di Montalcino 2016 93

Palazzo Brunello di Montalcino 2016 93

San Lorenzo Brunello di Montalcino 2016 93

San Polo Brunello di Montalcino 2016 93

Talenti Brunello di Montalcino 2016 93

Tassi di Franci Franca Franci Tassi Giuseppe Brunello di Montalcino 2016 93

Tornesi Brunello di Montalcino 2016 93

Val di Suga Brunello di Montalcino 2016 93

Verbena Brunello di Montalcino 2016 93

Verbena Le Pope Brunello di Montalcino 2016 93

Argiano Brunello di Montalcino 2016 92

Banfi Poggio Alle Mura Brunello di Montalcino 2016 92

Camigliano Paessaggio Inatteso Brunello di Montalcino 2016 92

Canalicchio di Sopra La Casaccia Brunello di Montalcino 2016 92

Caparzo Vigna La casa Brunello di Montalcino 2016 92

Castello Tricerchi AD 1441 Brunello di Montalcino 2016 92

Celestino Pecci Poggio al Carro Brunello di Montalcino 2016 92

Corte Pavone Brunello di Montalcino 2016 92

Corte Pavone Poggio Flor de Meliloto Brunello di Montalcino 2016 92

Fattoria del Pino Brunello di Montalcino 2016 92

Franco Pacenti Brunello di Montalcino 2016 92

La Fornace Brunello di Montalcino 2016 92

La Fornace Origini Brunello di Montalcino 2016 92

La Palazzetta Brunello di Montalcino 2016 92

La Rasina Persante Brunello di Montalcino 2016 92

Lambardi Brunello di Montalcino 2016 92

Maté Brunello di Montalcino 2016 92

Mocali Brunello di Montalcino 2016 92

Pian delle Querci Brunello di Montalcino 2016 92

Pietra Brunello di Montalcino 2016 92

Podere Brizio Brunello di Montalcino 2016 92

Sesta di Sopra Brunello di Montalcino 2016 92

Solaria Brunello di Montalcino 2016 92

Terre Nere Brunello di Montalcino 2016 92

Ventolaio Brunello di Montalcino 2016 92

Voliero Brunello di Montalcino 2016 92

Agostina Pieri Brunello di Montalcino 2016 91

Banfi POGGIO All’Oro Brunello di Montalcino 2016 91

Baricci Brunello di Montalcino 2016 91

Bottega Brunello di Montalcino 2016 91

Canalicchio di Sopra Brunello di Montalcino 2016 91

Caparzo Brunello di Montalcino 2016 91

Castiglion del Bosco Brunello di Montalcino 2016 91

Celestino Pecci Brunello di Montalcino 2016 91

Elia Palazzesi Brunello di Montalcino 2016 91

La Fiorita No Brunello di Montalcino 2016

Le Ragnaie Fornace Brunello di Montalcino 2016

Poggiarellino di Ginotti Lodovico Brunello di Montalcino 2016 91

Renieri Brunello di Montalcino 2016 91

Tenuta La Fuga Brunello di Montalcino 2016 91

Villa Le Prata Brunello di Montalcino 2016 91

Vini Italia da Sogno La Togata Carillon Brunello di Montalcino 2016 91

Banfi Brunello di Montalcino 2016 90

Caprili Brunello di Montalcino 2016 90

Cerbaia Brunello di Montalcino 2016 90

Col d’Orcia Brunello di Montalcino 2016 90

Fattoi Brunello di Montalcino 2016 90

Fornacina Brunello di Montalcino 2016 90

Il Paradiso di Frassina Brunello di Montalcino 2016 90

Il Paradiso di Manfredi Brunello di Montalcino 2016 90

La Fiorita Brunello di Montalcino 2016 90

La Magia Brunello di Montalcino 2016 90

Lazzeretti Brunello di Montalcino 2016 90

Le Macioche Brunello di Montalcino 2016 90

Pinino Brunello di Montalcino 2016 90

Poggio Dell’Aquila Brunello di Montalcino 2016 90

Poggio Lucina Brunello di Montalcino 2016 90

Solaria Cencioni Patrizia Brunello di Montalcino 2016 90

Tenuta Buon Tempo Brunello di Montalcino 2016 90

Terre Sole Brunello di Montalcino 2016 90

Vasco Sassetti Brunello di Montalcino 2016 90

Albatreti Brunello di Montalcino 2016 89

Baccinetti Brunello di Montalcino 2016 89

Belpoggio Brunello di Montalcino 2016 89

Bonacchi Brunello di Montalcino 2016 89

Capanna Brunello di Montalcino 2016 89

Carpineto Brunello di Montalcino 2016 89

Castello Romitorio Brunello di Montalcino 2016 89

Ferrero Brunello di Montalcino 2016 89

Il Palazzone Brunello di Montalcino 2016 89

La Lecciaia Brunello di Montalcino 2016 89

La Togata Brunello di Montalcino 2016 89

Padelletti Brunello di Montalcino 2016 89

Pian delle Vigne Brunello di Montalcino 2016 89

Pian di Macina Brunello di Montalcino 2016 89

Piancornello Brunello di Montalcino 2016 89

Poggio la Croce Brunello di Montalcino 2016

San Giulia Brunello di Montalcino 2016 89

Sassodisole Brunello di Montalcino 2016 89

Armilla Brunello di Montalcino 2016 88

Beatesca Brunello di Montalcino 2016 88

Camigliano Brunello di Montalcino 2016 88

Cantina di Montalcino Brunello di Montalcino 2016 88

Casanuova delle Cerbaie Brunello di Montalcino 2016 88

Cava d’Onice Brunello di Montalcino 2016 88

Collosorba Brunello di Montalcino 2016 88

Cordella Brunello di Montalcino 2016 88

La Poderina Brunello di Montalcino 2016 88

La Serena Brunello di Montalcino 2016 88

Scopetone Brunello di Montalcino 2016 88

Tenuta San Giorgio Brunello di Montalcino 2016 88

Villa i Cipressi Brunello di Montalcino 2016 88

Canneta Brunello di Montalcino 2016 87

Capanne Ricci Brunello di Montalcino 2016 87

Poggio Landi Brunello di Montalcino 2016 87

Ridolfi Brunello di Montalcino 2016 87

Sancarlo Brunello di Montalcino 2016 87

Scopone Brunello di Montalcino 2016 87

Casisano Brunello di Montalcino 2016 86

Paradiso di Montacino Brunello di Montalcino 2016 86

San Polino Brunello di Montalcino 2016 86

Tenuta Crocedimezzo Brunello di Montalcino 2016 86

Tiezzi Brunello di Montalcino 2016 86

Villa Al Cortile Brunello di Montalcino 2016 86

Roberto Cpresso Brunello di Montalcino 2016 84

Piombaia Brunello di Montalcino 2016 83

Casa Raia Brunello di Montalcino 2016 82

Col di Lamo Brunello di Montalcino 2016 81

Musico Brunello di Montalcino 2016 80

Poggio il Castellare Brunello di Montalcino 2016 80

Brunello di Montalcino Riserva 2015

Poggio di Sotto Brunello di Montalcino Riserva 2015 97

Gianni Brunelli Le Chiuse di Sotte Brunello di Montalcino Riserva 2015 97

Lisini Ugolaia Brunello di Montalcino Riserva 2015 97

Canalicchio di Sopra Brunello di Montalcino Riserva 2015 96

Il Poggione Brunello di Montalcino Riserva 2015 96

Lisini Brunello di Montalcino Riserva 2015 96

Altesino Brunello di Montalcino Riserva 2015 95

Campogiovanni Il Quercione Brunello di Montalcino Riserva 2015 95

Collemattoni Brunello di Montalcino Riserva 2015 95

Corte Pavone Poggio Poggio Molino al Vente Brunello di Montalcino Riserva 2015 95

Cortonesi Brunello di Montalcino Riserva 2015 95

Fornacello Brunello di Montalcino Riserva 2015 95

Podere Le Ripi Brunello di Montalcino Riserva 2015 95

Poggio Antico Brunello di Montalcino Riserva 2015 95

Talenti Brunello di Montalcino Riserva 2015 95

Uccelliera Brunello di Montalcino Riserva 2015 95

Banfi Poggio alle Mura Brunello di Montalcino Riserva 2015 94

Camigliano Gualto Brunello di Montalcino Riserva 2015 94

Caprili Brunello di Montalcino Riserva 2015 94

Castiglion del Bosco Millecento Brunello di Montalcino Riserva 2015 94

Corte Pavone Poggio Anemone al Sole Brunello di Montalcino Riserva 2015 94

Donatella Cinelli Colombini Brunello di Montalcino Riserva 2015 94

La Fortuna Brunello di Montalcino Riserva 2015 94

Pian delle Vigne Brunello di Montalcino Riserva 2015 94

San Lorenzo Bramante Brunello di Montalcino Riserva 2015 94

San Polo Brunello di Montalcino Riserva 2015 94

Sesti Brunello di Montalcino Riserva 2015 94

Terre Nere Capriolo Brunello di Montalcino Riserva 2015 94

Verbena Brunello di Montalcino Riserva 2015 94

Villa Poggio Salvi Brunello di Montalcino Riserva 2015 94

Barbi Brunello di Montalcino Riserva 2015 93

Ciacci Piccolomini D’Aragona Pianrosso Brunello di Montalcino Riserva 2015 93

Fanti R.V. le Macchiarelle Brunello di Montalcino Riserva 2015 93

Fossacolle Brunello di Montalcino Riserva 2015 93

Le Gerla Brunello di Montalcino Riserva 2015 93

Martoccia di Brunelli Brunello di Montalcino Riserva 2015 93

Mocali Brunello di Montalcino Riserva 2015 93

Palazzo Brunello di Montalcino Riserva 2015 93

Sesta di Sopra Brunello di Montalcino Riserva 2015 93

Tenuta di Sesta Dui Lecci Est Brunello di Montalcino Riserva 2015 93

Terre Nere Brunello di Montalcino Riserva 2015 93

Banfi All Oro Brunello di Montalcino Riserva 2015 92

Carpazo Brunello di Montalcino Riserva 2015 92

Franco Pacenti Brunello di Montalcino Riserva 2015 92

La Fornace Brunello di Montalcino Riserva 2015 92

Le Macioche Brunello di Montalcino Riserva 2015 92

Renieri Brunello di Montalcino Riserva 2015 92

Solaria Patrizia 123 Brunello di Montalcino Riserva 2015 92

Tornesi Brunello di Montalcino Riserva 2015 92

Ventolaio Brunello di Montalcino Riserva 2015 92

Macheti Brunello di Montalcino Riserva 2015 91

En række af de bedste Rosso di Montalcino frigivet i år

Salvioni La Cerbaiola Rossi di Montalcino 2019 93

Ciacci Piccolomini d’Aragona Rossofonte Rossi di Montalcino 2018 92

Casanova di Neri Giovanni Neri Rossi di Montalcino 2019 91

Mocali Rossi di Montalcino 2018 91

Poggio Antico Rossi di Montalcino 2019 91

Uccelliera Rossi di Montalcino 2019 91

Altesino Rossi di Montalcino 2018 90

Argiano Rossi di Montalcino 2019 90

Donnatella Cinelli Colombini Rossi di Montalcino 2018 90

Fanti Rossi di Montalcino 2019 90

Il Poggione Rossi di Montalcino 2019 90

Mastrojanni Rossi di Montalcino 2019 90

Pian de Vigna Rossi di Montalcino 2019 90

San Polo Rossi di Montalcino 2019 90

San Giorgio Rossi di Montalcino 2019 90

Canalicchio di Sopra Rossi di Montalcino 2019 89

Ciacci Piccolomini d’Aragona Rossi di Montalcino 2019 89

Tassi di Franci Franca Franci Rossi di Montalcino 2016 89

Val de Suga Rossi di Montalcino 2019 89

Villa Poggio Salvi Rossi di Montalcino 2019 89

Barbi Rossi di Montalcino 2019 88

Gianni Brunelli le Chiuse di Sotte Rossi di Montalcino 2019 88