Bunnahabhain udvides for 100 mio. kr.

Artiklen er lavet i samarbejde med Whisky & Rom magasinet og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

En øget interesse for at besøge Islay i vestskotland og de skotske destillerier betyder, at Distell har besluttet at investere 100 mio. kr. i Bunnahabhain som ligger på østsiden af øen tæt på færgehavnen Port Askaig.

Investeringen vil primært blive brugt på en stor ny butik, cafe og faciliteter der skal trække flere besøgende til destilleriet. Destilleriet er det nordligste på øen og ligger alene væk fra de øvrige destillerier på øen. De mest kendte som Ardbeg, Laphoigh og Lagavulin ligger på en snor på den sydlige del af øen. De nye faciliteter skal efter planen stå klar i 2021.

