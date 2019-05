Bushmill udvider for 500 mio. kr.

Det kendte irske destilleri Bushmill ønsker at fordoble produktionen de næste 5 år og bruger nu over 500 mio. kr. på øget kapasitet. En hel ny bygning som skal huse et fuldt destilleri med malteri, fermenteringstanke og kedler skal bygges med en kapacitet på 7 mio. liter alkohol årligt.

Arbejdet på den nye bygning vil ifølge Master destiller Coum Egan starte senere i år. Udover destilleriet vil der blive bygget 29 nye lagerhuse til modning af whiskeyen. I dag har Bushmill 81.000 fade med whiskey eller svarende til 16.3 mio. liter whiskey. Bushmill er ejet af Casa Cuervo som købte det af Diageo i 2014.

