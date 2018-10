Cairanne – den nye blomst i Rhône

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks nye vinmagasin DinVinGuide - klik her for at læse mere.

Historien er nærmest som et eventyr - det lille område Cairanne, som måtte kæmpe så mange år for at blive anerkendt - som historien om den grimme ælling.

Først i 2014 blev Cairanne selvstændig AOC, efter i mange år at have været en Côtes-du-Rhône Villages. Byen ligger i den nordlige del af det sydlige Rhône, ikke langt fra Gigondas. Der laves både hvid-, rosé- og rødvine, men det er de røde vine, som har givet området sit ry. De skal bestå af minimum 50% grenache, minimum 20% syrah og/eller mourvèdre, og appellationens andre tilladte druesorter må maksimalt udgøre 20%.

Historien starter tilbage i 1929, hvor en lille gruppe vinavlere ønskede at organisere sig for fremtiden og beskytte vinproducenternes interesser for at arbejde hen imod at opnå AOC-status og sikre promoveringen af landsbyens vine. Samme år blev La Cave Coopérative stiftet såvel som Le Syndicat Général des Vignerons des Côtes du Rhône.

I 1953 får appellationen navnet Côtes-du-Rhône Cairanne, og i 1967 bliver den tildelt appellationen Côtes-du-Rhône Villages Cairanne.

Jeg møder Denis Alary, som er Præsident for Vignerons de Cairanne, og han er glad for, at det endeligt lykkedes efter mange års kamp. En kamp, som de lokale startede i 2008, og deres forfædre havde kæmpet endnu længere. Og så endda med et markant fodtryk i forhold til de andre områder i det sydlige Rhône. I Cairanne må man kun benytte håndhøstede druer, og en stor del af området omkring markerne udgør skov, som er blevet fredet. Og så den mest bemærkelsesværdige regel, nemlig at der maximalt må benyttes 100 mg/l svovl, hvilket er noget under EU standarden på 150 mg/l. I 2015 kunne producenterne vælge, om de vil benytte AOC Cairanne eller Villages, som de plejede.

Ikke hele det oprindelige område i Cairanne blev anerkendt. I alt blev området skåret ned fra 1.350 til 1.088 ha, og det gik især ud over de sydlige marker, som blev skåret fra af kvalitetshensyn. Disse marker var grundet jordbund og eksponering for varme i forhold til resten af området. Det førte ifølge Denis Alery til en del diskussion, men han er tilfreds med, at kvaliteten blev vinderen.

Og kvaliteten er vokset markant de seneste 10 år, og regionen var årets helt store overraskelse med mange ganske forrygende vine ved den seneste store smagning af Rhônevine, Découvert du Rhône.

Alarys og Brusset er de to toneangivende familier i Cairanne, men der er mange nye, spændende producenter på vej frem. De bedste marker finder man øst for landsbyen Cairanne, sydvendte med højt indhold af limsten. Den kalkholdige hvide ler giver robuste, kraftige, vine med høj garvesyre, der er karakteriseret ved meget dybe farver. Det er vine, der generelt er krydrede og mere elegante i stilen - ikke så tunge som i Gigondas og ikke så rustikke som i Rasteau.

Så fremtiden ser meget lys ud for Cairanne, men konkurrencen er også stor, og der er mange om buddet i det sydlige Rhône. Men priserne er yderst fornuftige, og området er måske et af de steder i Frankrig, hvor man får den bedste kvalitet for sine penge. Men det varer givet ikke ved, når først den store verden får øjnene op for den høje kvalitet, som områdets vine har.

8 fremragende vine fra Cairanne

Denis Alery La Jean de Verde. 94

Jysk Vin | 155 kr.

100% grenache fra 60 år gammel enkeltmark. Frugtig med fine hindbærnoter og krydderier. Intens men alligevel elegant.

Denis Alery Le Estevenas 2015. 93

Jysk Vin | 143 kr.

Lavet af syrah og grenache 50/50. Intens i udtrykket med en markant krydret smag. Flot koncentration, en powervin.

Oratoire St. Martin Les Douyes 2015. 93

Bichel | 200 kr.

60% grenache og 40% mourvèdre. 18 mdr. på foudres. Saftig og flot vin med pæn koncentration. Røde bærnoter, elegant i udtrykket med en flot afslutning.

Oratoire St. Martin Reserve de Seigneurs 2016. 91

Bichel | 150 kr.

60% grenache, 30% mourvèdre og 10% syrah fra ca. 50 år gamle stokke. Lagret 9 måneder på fade og cementtank. Frugtdrevet med røde bærnoter, lakrids, peber og krydderier. Elegant og velbalanceret vin med en saftig afslutning.

Boisson L’Exigence 2015. 93

ViniTop | 169 kr.

Enkeltmark med 70% grenache, 20% syrah og 10% mourvèdre fra 75 år gamle stokke. Yderst flot balanceret. Modne røde bærnoter, krydderier, blomster og krydderier. Pæn koncentration og lang afslutning.

Domaine Brusset Les Chabrille 2015. 93

Sigurd Muller Vin | 148 kr.

Fra sydvendte skråninger som kaldes Chabrilles. 65% grenache og resten syrah. Koncentreret vin med en yderst flot struktur. Masser af røde bærnoter og en lang afslutning.

Domaine Roche La Bousquette 2015. 94

Oxholm Vin | 149 kr.

85% grenache og resten carignan fra over 100 år gamle vinstokke. Saftig og krydret i udtrykket. Masser af sorte kirsebær, tobak, peber og krydderier. Violer i afslutningen.

Domaine du Grands Bois Sainte Cecile 2016. 91

Genereaux | 130 kr.

55% grenache, 35% syrah og 10% carignan. Rustik i udtrykket men på den gode måde. Pæn koncentation og masser af krydrede toner, lakrids, peber og sorte bær. Pæn afslutning.

