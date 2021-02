Campari – klassikeren og kunsten

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks spiritusmagasin Whisky& og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Campari er en krydderlikør med bittersød smag, som blev udviklet af den italienske likørblander, Gaspare Campari i 1860. I en alder af 14 år arbejdede Gaspare på en bar. Dengang var det normalt, at barer serverede deres egne “blandinger”, og Gaspare var begyndt at eksperimentere med det, der senere skulle blive Campari. Han var meget interesseret i folks drikkevaner og ønskede at skabe den bedste bitter. Gaspare var endvidere kollega med Alessandro Martini, der siden skulle blive berømt for sin Vermouth.

Gaspare kaldte sin første kreation Rosa Campari e Bitter all uso d´Hollanda (bitter på hollandsk manér), først senere kaldte han den Campari. Gaspare flyttede til Milano, hvor han åbnede Bar Camparino i Milanos største shopping arcade, Gallaria Vittorio Emanuele II. Gaspare solgte her sin kreation blandet med soda, Campari Soda, og den blev hurtigt den mest fashionable drink blandt Milanos intellektuelle. Hermed kan man praktisk talt sige, at Gaspare Campari skabte den italienske aperitifkultur.

Campari opnåede en hidtil uset popularitet i 1880’erne. Stærkt hjulpet af drinken Americano, der blev skabt af Gaspare. Denne består af lige dele Campari, Vermouth og danskvand, og udspringer af drinken Milano-Torino, der består af lige dele Campari og Vermouth og har fået sit navn efter Campari fra Milano og Vermouth fra Torino.

Gaspares søn, Davide Campari, blev i begyndelsen af 1900-tallet forelsket i operasangeren Lina Cavalieri, og han tog Campari med til hendes optrædener i Europa og spredte dermed kendskabet til Campari over hele Europa.

Den Campari, man producerer i dag, indeholder nøjagtigt de samme ingredienser som den første Campari i 1860, og opskriften er stadig en velbevaret hemmelighed. Ifølge fabrikanten, Gruppo Campari, kender kun en håndfuld betroede medarbejdere i virksomheden den præcise opskrift, som blandt andet er baseret på bitre urter, aromatiske planter og frugter, der bliver opblødt i destilleret vand og tilsat alkohol. Den røde farve stammer fra det naturlige farvestof karmin.

Campari har siden grundlæggelsen for over 150 år siden været kendt for sin tætte tilknytning til moderne kunst. Igennem mange år var Campari kendt for sine kalendere. Camparis årlige og eksklusive kalender blev trykt i kun i 9.999 eksemplarer og blev derfor et samlerobjekt verden over. Igennem 20 år var den årlige kunstfotokalender en hyldest til kunstnerisk talent, passion og forførelse, hvor toneangivende fotografer hvert år fortolkede en række almenmenneskeligt vedkommende temaer gennem nogle af verdens smukkeste og mest talentfulde personligheder, heriblandt skuespillerne Salma Hayek, Eva Mendes, Jessica Alba, Penelope Cruz, Milla Jovovich, Uma Thurman, Eva Green og Benicio del Toro. Nu har man udfaset kalenderen, og de senere år kastet sig over plakatkunsten igen. Første plakat kom i 2019 og er lavet af danske Søren Behncke.

Et par typiske opskrifter med Campari:

Negroni — en rendyrket klassiker

I 1920’erne opstod drinken Negroni på en bar i Firenze, da grev Negroni bestilte en Americano med gin i stedet for soda. Hermed var endnu en klassisk Campari cocktail født.

3 cl gin

3 cl Campari

3 cl sød vermouth

Ingredienserne hældes i et lavt glas fyldt med isterninger. Rør rundt, og pynt med en appelsinskive.

Campari Spritz

Milanesernes foretrukne drink, som især de senere år er blevet meget populær.

3 dele mousserende vin (f.eks. prosecco fra Italien, cremant, cava eller champagne) eller hvidvin, helst tør

2 dele Campari

1 del danskvand

Fyld et stort vinglas eller et drinkglas med isterninger. Tilsæt ingredienserne, og pynt med en halv appelsinskive og eventuelt et sugerør.

