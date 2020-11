Canadisk whisky kåret som verdens bedste

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks whiskymagasin Whisky & Rom og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Bedste whisky blev Alberta Premium Cask Strength Rye, og den blev efterfulgt af en bourbon og indisk whisky. Sidste år var det det 1792 Full Proof Kentucky Bourbon og for to år siden William Larue Weller.

Jim Murray smager årligt mere end 1500 whiskyer, og i hans årlige guide kan man læse anmeldelser af mere end 4500 whiskyer fra hele verden. Han benytter sig af 100 point-skalaen og Alberta Premium Cask Strength Rye fik ikke mindre end 97,5 point.

Bedste skotske blev Glen Grant 15 års Batch Strength. Bedste irske blev Midleton Barry Crockett Legacy.

Også en ny dansk whisky gør sig bemærket. Copenhagen Destillery Single Malt Whisky First Edition fik 96 point. Ret imponerende for en whisky kun lidt over 3 år gammel. Men der var generelt rigtig flotte point til danske destillerier og Mosgaard, Braunstein, Nyborg, Trolden, Thy, Stauning, Fary Lochan og Brænderiet Limfjorden har alle nu whiskyer over 90 point.

