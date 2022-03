Champagnefesten fortsætter

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Prisen på champagne fortsætter sin himmelflugt og er nu steget 68% i løbet af de seneste 3 år og størstedelen af stigningen (51%) siden 1. januar 2021. I 2021 steg Cristal f.eks. med 84% mens Comtes steg med 83% - Bollinger’s steg med 37%, Krug’s 19% og Dom Perignon’s med 15% ifølge tal fra Bordeaux Index’s LiveTrade.

Over 300 mio. flasker champagne blev der solgt rundt om i verdenen i 2021. Dette er en vækst på 25% siden 2020, som dog var et år hvor covid-19 havde stor effekt på salget af champagne. Det er især salget i USA, Storbritannien og Australien som driver denne vækst.

Men alt er ikke kun fryd og gammen i Champagne distriktet. For også her ser man store klimaforandringer og gennemsnitstemperaturen er de seneste 10 år steget med 1.8 grader. Det betyder ifølge Comte Champagne, at der skal arbejdes mere med økologi samt udvikles nye metoder til at bevare druernes friskhed efter høsten.