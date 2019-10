Chanel vil lave rosévin

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Det er Domaine de L’Ile på øen Porquerolles som Chanel har købt for et ukendt beløb ifølge det franske magasin Terre de Vins. Chanel ejer allerede Châteaux Canon og Rauzan-Ségla i Bordeaux samt St Supéry i Napa Valley. At man har valgt at investere i et roséhus er ikke tilfældigt, da populariteten af rosévin er stærkt stigende i det meste af Europa.

Omkring 70% af produktionen på Domaine de L’Ile er rosévin. Der laves flere forskellige vine på druerne Grenache, Mourvèdre, Cinsault, Syrah og Tibouren. Derudover laver man en hvidvin på Vermentino samt en rødvin på Grenache og Syrah.

Domaine de L’Ile blev grundlagt i 1911 af Francois-Joseph Fournier og består i dag af 34 hektar med vinstokke. Fournier’s barnebarn Sébastien Le Ber vil beholde 10% af vinhuset.

