Chenin Blanc battle

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Chenin blanc er oprindelig mest kendt fra Loiredalen i Frankrig. Her er den hoveddrue med næsten 11.000 hektarer beplantet med druen. Efter bølgen af sød og fedmefuld chardonnay, blev andre hvide alternativer pludseligt interessante, og her har chenin blanc vist sig at være en ret så interessant sort.

Chenin blanc kræver varme og sol for at modne, omvendt har den en tendens til at blive lidt flad, hvis den bliver for moden. Varmen har man i Sydafrika, som i den grad har taget druen til dig og i dag står for den største produktion i verden med næsten 19.000 hektar. Her gik den tidligere under navnet steen. Totalt set er det altså 81% af al chenin blanc der kommer fra de to lande, hvilket gør det oplagt at lave et battle mellem de to lande. Hvem laver de bedste chenin blanc vine.

Vi udvalgte derfor 6 af de bedste chenin blanc fra Sydafrika og 6 tilsvarende fra Loiredalen. Valgt blandt de allerbedste vine, dog med det krav det skulle være tilgængelige årgange og i en tør stil.

Vinene blev smagt blindt i en lille flok af vin-entusiaster. Hver vin blev vurderet efter 100 point skalaen og et gennemsnit blev udregnet. Min karakter har jeg sat i ().

Det blev et meget tæt ræs men hvor de sydafrikanske tog den endelige sejr med et snit på 93,9 mod Loiredalen 93,1. Bedste vin Alheit Nautical Dawn men med de to Loire vine fra Domaine Huet og Thierry Germain lige i haserne. Kun Clos de la Coulée de Serrant fra Nicolas Joly skuffede lidt især grundet den meget høje alkohol som var for stikkende. Ingen af vinene var natruligvis billige vine men især Raised by Wolf og B. Gautiers vine imponerede til prisen.

Ranglisten

Alheit Nautical Dawn Chenin Blanc 2018, Sydafrika. Point: 95,2 (97) BEDSTE VIN

Laudrup Vin | 299 kr. tilbudspris

Fra False Bay (Stellenbosch). Gæret og modent på store træfade. Fyldig med en frisk stil præget af citrus og mineralske noter, orangeskal, abrikos og blomster. Mange lag og en spændende, flot lavet vin. Lang afslutning. Alk.: 13,5%

Domaine Huet Clos de Bourg 2017, Vouvray. Point: 94,5 (96)

Theis Vine | 300 kr. tilbudspris

Fra Vouvray. Modnet og lagret i mindre ældre træfade. Mørk og meget intens i duften. Nedfaldsfrugt, pærer, abrikos og smørblomster i smagen. Koncentreret med masser af dybde og kompleksitet. En ubetinget flot madvin. Alc.: 13%

Thierry Germain L’Insolite 2017, Saumur. Point: 94,5 (94)

Philipson Wine | 289 kr. tilbudspris

Fra 2 plots: Les Carpes og Saint-Vincent. 12 mdr. på foudres (600 l). Flot og fyldig næse. Masser af intensitet i smagen med fersken, pærer, mineralitet og blomsternoter. En fyldig og yderst vellavet vin med en lang, vedvarende afslutning. Alc.: 12,5%

Raised by Wolves Chenin Blanc 2017, Sydafrika. Point: 94 (94) BEDSTE KØB

WineGuys | 170 kr. Tilbudspris

Fra Driehoek i Stellenbosch. Lavet af vinmageren på Mulderbosch Adam Mason. Tropiske noter i næsen. Meget fyldig og imødekommende med kvæde, fersken og limefrugt. Flot lavet med en lang afslutning. Imponerende vin til prisen. Alk.: 13,5%

Rall Ava Chenin Blanc 2018, Sydafrika. Point: 94,2 (95)

Philipson Wine | 350 kr. tilbudspris

Fra mindre plot i Swartland. Gæret og modnet naturligt på brugte fade fade. Flot stringent mineralsk næse. Fyldig i udtrykket med fersken, anis, flint noter og toastpræg. Vellavet med en meget lang afslutning. Alc.: 13%

De Morgenzon Reserve Chenin Blanc 2017, Sydafrika. Point: 94,2 (96)

Sawineimport | 295 kr. tilbudspris

Fra marker vest for Stellenbosch. 10 måneder i små franske egetræsfade, heraf 20% nye. Fænomenalt floralt udtryk med hvide liljer og liljekonval, og med en bagvedliggende moden, gul ferskenfrugt. Cremet struktur og en del fadpræg men velintegreret. Alt spiller sammen. Alc.: 14%

Thierry Germain Clos Romans 2017, Saumur. Point: 93,7 (94)

Philipson Wine | 560 kr. tilbudspris

Fra mindre plot med vinstokke over 75 år gamle. 12 mdr. på foudres (600 l). Flot koncentration. Umiddelbart meget imødekommende med kvæde, fersken, pærer og licchi i smagen. Stadig meget ung men en flot elegant og vellavet vin. Alc.: 13%

B. Gautier Clos La Lanterne 2013, Vouvray. 93,0 (95)

Suenson | 195 kr. tilbudspris

Enkeltmark i Vouvray. Gæres i gamle 500 liters fade, skindkontakt i op til 2 måneder. Herefter 9 mdr. på nye fade. På næsen er vinen pakket og ekspressiv. Moden, generøs frugt står i samspil med lynghonning og en floral karakter. En chenin, som er meget pære- og citronbetonet med en god fylde og intensitet. Flot balanceret og med en saftighed, der klæder koncentrationen, den modne frugt og syren. Stort potentiale til at lagre, men den drikker også godt nu. Alc.: 13%

Catherine Marshall Chenin Blanc Fermented in Clay 2018, Sydafrika. Point: 93,0 (96)

WineGuys | 160 kr. tilbudspris

Fra Elgin. 11 mdr. på dels fade og dels krukker med og uden mlf.

Dyb næse med spændende kompleksitet, selvom den virker ungdommelig. Mineralske toner blander sig med honning og smørblomster. Livlig smag med lidt naturtoner, uden den på nogen måde er funky. Ret rent og fast udtryk med pæn længde. Anderledes og bestemt veludført. Hedonistisk stil. Alk.: 13,5%

Van Loggerenberg Trust Your Gut Chenin Blanc 2019, Sydafrika. Point: 92,3 (92)

Sigurd Müller Vinhandel | 265 kr. tilbudspris

Fra marker i primært Swartland og Stellenbosch. Lagres 10 måneder uden battonage på 3. års egetræsfade. Akaciehonning i næsen for fuld valuta. Gul blomme med smeltet smør og lys karamel. Æblegrød og crumble. Kompleks og fyldig vin utroligt flot balanceret med frisk, skarp syre. Virkeligt lækker vin, som giver mange nuancer fra sig. Lang og flot finish. Alk.: 13,5%

Nicolas Joly Clos de la Coulée de Serrant 2016, Savennières. Point: 92 (94)

Erik Sørensen Vin | 700 kr. tilbudspris

Mark plantet i 1130 af munke. Nu 50 år gamle stokke. Biodynamisk. Ekspressiv vin, der rummer både de modne, rige frugtnuancer, moden citron og en saltet mineralitet. Knastør med en del alkohol, som desværre stikker en del. Byder også på en smule ingefær og grøn the i smagen. Rank syre løfter vinen og balancerer fylden. Flot intensitet, koncentration og god længde. Men en vin som kræver luft så derfor blev denne dekanteret 24 timer før smagningen. Alc.: 15%

Domaine Pithon-Paillé Mozaïk 2017, Vin de France. Point: 91,5 (92)

Theis Vine | 170 kr. tilbudspris

Fra plot med forskellig jordbund heraf navnet. 10 mdr. på større 3-5 år ældre træfade, herefter 4-8 mdr. på tanke. Lifligt og indsmigrende i næsen. Slikket citron, ingefær, gule æbler og smørblomster springer ud af glasset og følger i smagen. Charmerende og elegant med fin kompleksitet og syre. En mere rank og let stil af chenin uden at miste intensitet og autenticitet. God friskhed og længde. Alc.: 12,5%

Magasinet DinVinGuide Magasinet DinVinGuide udkommer 5 gange årligt med 100 sider med temaer, masser af test og spændende artikler. Læs mere her

Kom til Spansk Vinfestival 5+6 november - læs mere her

Kom til Italiensk vinfestival 18+19 september - læs mere her. AFLYST

Kom til Whisky & Rom festival 23+24 oktober - læs mere her AFLYST