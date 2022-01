Claude Taittinger død i en alder af 94

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Claude Taittinger, der stod i spidsen for det kendte Champagne-hus Taittinger i flere årtier døde sidste mandag i Paris i en alder af 94 år. Han kom til familievirksomheden i en alder af 22 år i februar 1949 og blev herefter bestyrelsesformand for Taittinger – Société du Louvre gruppen, der også omfatter Concorde Hotels og Baccarat Crystal i slutningen af 60’erne. Han var endvidere bestyrelsesformand for den nu hedengangne Syndicat de Grandes Marques fra 1986 til 1992. Han trak sig tilbage fra virksomheden i 2006 efter opløsningen af Société du Louvre-gruppen og Crédit Agricoles køb af familiens Champagne-hus. Hans nevø Pierre-Emmanuel Taittinger købte familievirksomheden tilbage i begyndelsen af 2007.