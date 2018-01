Cognac-klassifikationen ændres

Fra 1 april 2018 ændres minimumsalderen for lagring af XO cognac fra seks til ti år. Det er Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC) som netop har kommunikeret denne ændring. XO cognac dækker udover de gængse XO’er også kategorierne Out of Age’, ‘Extra’, ‘Ancestral’, ‘Gold’ og ‘Imperial’. Ændringen blev allerede bessluttet i 2011, således at producenter har haft tid til at forberede sig på den længere lagring og mange benytter allerede i dag 10 års lagring som standard for deres XO cognac.

XO cognac som er på hylderne allerede får lov til at blive solgt endnu et år indtil 31 marts 2019. Kategorien Napoleon’ Cognac vil dog stadig have 6 års lagring.

