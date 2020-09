Cornas-legende død

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Alain døde onsdag i sidste uge. Han overtog driften af familiens ejendom ud i 1965 og begyndte hurtigt at sælge sine egne vine efter en uenighed med en lokal vinhandler. I 1970'erne var han en del af en lille håndfuld producenter, der hjalp med at beskytte vinmarkerne i Cornas, hvis stejle skråninger gjorde det svært at skabe forretning på at lave vin i kølvandet på Anden Verdenskrig. Senere var han deltog han i den yderligere opbygning i Cornas og også i den nærliggende Saint Péray appellation, som han ligeledes hjalp med at bringe tilbage.

I 1990'erne blev hans vine især eftertragtet i USA og senere mere globalt. Han var i den grad med til at sætte Cornas på landkortet især sammen med Auguste Clape, der døde i 2018.

I begyndelsen af 2000'erne blev vinmarkerne konverteret til økologisk og senere til biodynamik. På dette tidspunkt trådte Alain lidt tilbage og udnævnte i 2006 Albéric Mazoyer som direktør og derefter Lionel Fraisse i 2018.

Magasinet DinVinGuide Magasinet DinVinGuide udkommer 5 gange årligt med 100 sider med temaer, masser af test og spændende artikler. Læs mere her

Kom til Spansk Vinfestival 5+6 november - læs mere her

Kom til Italiensk vinfestival 18+19 september - læs mere her. AFLYST

Kom til Whisky & Rom festival 23+24 oktober - læs mere her AFLYST