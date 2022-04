Cyklist vil besøge samtlige skotske destillerier for velgørenhed

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Robert Richardson fra Skotland har besluttet at cykle mere end 3000 km gennem Skotland for at besøge samtlige destillerier. Rejsen begyndte 12 maj i år og vil bringe ham fra det sydligste destilleri Bladnoch nær Wigtown, Dumfries og bringe ham helt op nord på Shetlandsøerne for at besøge Saxa Vord Distilleri på Isle of Unst. Han forventer at kunne cykle turen på 6-7 uger. Målet er at rejse små 100.000 kr. til velgørenhedsorganisationer Cash for Kids samt Scotland’s Charity Air Ambulance. Pengene skal komme ind ved at alle destillerier vil skænke en flaske som senere vil gå til auktion.