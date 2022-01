Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks spiritusmagasin Whisky& og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

De fleste har mødt den trekantede flaske med krondyrene og dermed en af Speysides mest kendte destillerier— Glenfiddich. Glenfiddich betyder på gælisk “dalen med krondyrene”, og derfor bruges hjorten stadig i deres logo.

Det var William Grant, der i 1886 sammen med sin kone og sine ni børn byggede sit første destilleri, Glenfiddich, lige i udkanten af Dufftown, og den første dråbe whisky produceredes juledag 1887. Han var søn af en skrædder, og på det tidspunkt arbejdede han som kontorassistent på Mortlach og lærte herigennem, hvordan man skulle drive et destilleri. Mortlach var på det tidspunkt eneste destilleri i Dufftown.

Han kom godt i gang, da et anerkendt blending firma i Aberdeen, William Williams & Co., bestilte 1.800 liter whisky om ugen. Det betød, at man allerede i starten af 1900-tallet måtte udvide sin produktion, og få år efter solgte man også sin første whisky til Canada.

I dag er Glenfiddich et stort destilleri og ikke til at undgå at se, når man kommer til Dufftown. Grants ejer tre destillerier, og de ligger alle side om side ved Fiddich-floden. De tre er Glenfiddich, The Balvenie samt Kininvie. Sidstnævnte benyttes dog mest til blended whisky, omend der for ikke længe siden er lanceret to forskellige single malts og i 2019 tre aftapninger i en serie med navnet Works. Netop placeringen her var ikke tilfældig, da der var adgang til rent vand med kilderne Robbie Dhu.

Rundt om de tre destillerier finder man tappehal, bødkeri, kobbersmedje og ikke mindre end 45 lagerbygninger. Her er der plads til ikke mindre end 800.000 fade.

Det var dog ved at gå galt i starten af 1900-tallet, hvor stort set al whisky, der blev solgt, var blended. Grain whiskyen fik man fra DCL, men grundet uenigheder i 1963 afbrød de pludselig samarbejdet, og Grants-familien stod uden grainwhisky. Man begyndte at bygge sit eget grain destilleri i Girvan i det sydlige Skotland men vidste også, at det ville tage tid, inden man havde grainwhiskyen klar. Så gode råd var dyre. Man besluttede derfor at sælge sin Glenfiddich 8 års som single malt, fik udviklet en trekantet flaske og startede salget i Shannonlufthavnen i Irland. Og således var malt whiskykategorien introduceret.

I 1969 var man endvidere det første destilleri, som åbnede eget besøgscenter. Her kan man få en introduktion til historien og ikke mindst med egne øjne se de 31 imponerende kedler, som benyttes. Kedlerne er små og har samme form som dem, William Grant købte hos Cardhu, da han startede.

I dag eksperimenteres der stadig med forskellige fadtyper, og man benytter endvidere solera-systemet, kendt fra Jerez i spanien. Her modner man whiskyen på sherryfade, bourbonfade samt helt nye fade, inden de blandes i enorme solerakar, som altid er mindst halvt fulde, således at der altid vil være “ældre” whisky i blandingen.

I 2005 åbnede man et nyt besøgscenter, og med 100.000 besøgende er det et af de største. I 2019 solgte man næsten 18 millioner flasker, hvilket gør Glenfiddich til verdens største single malt producent, efterfulgt af Glenlivet og Macallan. Men der arbejdes på at udvide kapaciteten yderligere, og i 2015 blev der godkendt en ny udbygning, som betyder man får to nye mash tuns, 16 washes, 4 wash- og 10 spirit-kedler. Dette giver yderligere syv millioner liter i kapacitet, og udbyggelsen er netop blevet åbnet og taget i brug, hvilket betyder, at der nu arbejdes med 20 millioner liter årligt.