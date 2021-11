Danmark tager pris ved IX Copa Jerez

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Sidste uge vandt makkerparret chef, Alan Bates fra Connection by Alan Bates og sommelier, Peter Pepke fra Restaurant Esmée, præmien Best Pairing for Main Course ved Copa Jerez konkurrence 2021.

”Vi var oppe imod legender som fx et-stjernede restaurant The River Café fra Storbritannien, trestjernede Librije fra Holland og den belgiske Paul de Pierre restaurant, der tog hovedprisen. Det er overflødigt at sige, at det var fantastisk at være ude igen, at lave mad sammen med kolleger fra de bedste restauranter i verden og servere vores ydmyge retter til notabiliteter som Josep Roca, medejer af trestjernede El Celler de Can Roca. Vi er ydmyge og glade,” siger Alan Bates, køkkenchef på sin egen 16-mandsrestaurant Connection by Alan Bates på Østerbro, og sommelier Peter Pepke supplerer:

”Det var en ære at repræsentere Danmark i den internationale Copa Jerez og stort at tage prisen for bedste hovedret og sherryparring med hjem. Samarbejdet med Alan har fra dag ét været en fornøjelse, han er en sand mester og skaber mad/retter med en tydelig fortælling, som jeg blot skal justere til vinens stemme,” siger Peter Pepke.

Selvom Peter og Alan ikke arbejder tæt sammen til daglig, så falder makkerskabet meget naturligt. Peter er bl.a. også ophavsmanden bag Alans anmelderroste vinkort og vinparring på Connection by Alan Bates, der i løbet af sine første måneder har høstet 5-stjernede anmeldelser i dagbladene samt nomineringen til Byens Bedste restaurant sammen med nogle af verdens bedste restauranter som fx Alchemist og Noma.

Om COPA JEREZ

Bag COPA JEREZ står Consejo Regulador de las DD.OO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda samt Eksport Organisation Fedejerez i samarbejde med den Spanske Ambassades Handelsafdeling i de forskellige lande. Dommerne bestod i år af: Josep Roca, sommelier, fra El Celler de Can Roca*** Præsident, Andreas Larsson, verdens bedste sommelier 2007, Peer Holm, Formand for Tyskland Sommelier Forening, José Carlos Capel: journalist and gastronomisk kritiker. Madrid Fusion, CEO, Quique Dacosta, Chef og indehaver af Quique Dacosta Restaurant Group (4* Michelin og 6 Soles Repsol), José Pizarro, Chef og indehaver af Grupo Pizarro Restaurants.