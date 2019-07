Danmarks bedste bartender er fundet

Tirsdag vandt Alexander Remoundos fra Ruby i København titlen som Danmarks bedste bartender i konkurrencen World Class North European Final. Udover den prestigefyldte titel var sejren også billetten til World Class Global Final, der bliver afholdt i Glasgow i september. Her skal han konkurrere om at blive verdens bedste bartender.

I sidste uge blev de Nordeuropæiske mesterskaber i verdens største bartenderkonkurrence, World Class, afholdt i den hollandske by Rotterdam, og her skulle der findes en national mester fra hvert nordeuropæisk land. Over to dage dystede 18 talentfulde bartendere på charme, personlighed og evnen til at kreere velsmagende og innovative cocktails. På konkurrencens sidste dag stod Alexander Remoundos fra Ruby i København tilbage som Danmarks bedste bartender foran Tina Marina Rovåger fra Duck and Cover og Martin Žikavsk fra Curfew Cocktail Bar.

Finalen løb af stablen 1. og 2. juli med en storslået afslutning på Nolet Distillery i Schiedam, som huser den 325 år gamle familieejede vodka Ketel One. På det tidspunkt havde alle deltagerne dystet i tre forskellige konkurrencer. Første dag bød på en blindsmagning og på selve finaledagen skulle bartenderne først testes i konkurrencen Bee Conscious, hvor opgaven bestod i at lave et koncept omkring bevarelsen af bier med fokus på, hvordan deres egen bar kunne involvere branchen i at bevare og genskabe bisamfundet. Udover det, var eneste kraft, at Ketel One vodka skulle indgå i cocktailen. Senere samme dag dystede de i konkurrencen The Sundown Speedround, hvor de skulle vise hurtighed og evnen til at underholde gæster, når der er stress på. Der skulle laves seks klassiske cocktails på syv minutter af mærkerne Ketel One, Tanqueray No.10, Zacapa, Don Julio, Johnnie Walker og Bulleit Bourbon. Her kunne hver enkelt bartender så vinkle de klassiske cocktails ud fra deres egen personlige stil. Da pointsummen af de tre konkurrencer skulle tælles sammen, var der ikke nogen tvivl om, hvem den danske mester var.

