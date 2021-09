Danmarks bedste blindsmagere

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Foto: Mikkel Jul Hvilshøj.

Søndag d. 12. september løb Det Åbne Danmarksmesterskab i blindsmagning af stablen for ottende gang. Konkurrencen, der arrangeres af René Langdahl Jørgensen og Thomas Ilkjær i regi af Vinakademiet, foregik denne gang i den flotte sal på Axelborg i København. Her dystede 54 tremands-hold om æren og en plads ved VM.

Kl. 13 skænkedes den første af hovedrundens i alt 12 vine og efter en finaledyst med yderligere tre vine mellem de tre bedste hold kunne holdet ”Hamreklubben” bestående af Rasmus Amdi Larsen, Christian Thorsholt Jacobsen og Jonas Munk Christensen lade sig hylde som de nye danmarksmestre. Det er ikke en ukendt oplevelse for holdet, der også vandt i 2018, og de er dermed de første til at genvinde konkurrencen.

Blandt hovedrundens 12 vine, fandtes en række klassikere som hvid Pessac-Leognan, Rioja Gran Reserva og en Nuits St. Georges 1er Cru, men deltagerne skulle også lægge arm med Vin Jaune fra Jura, græsk assyrtiko og chenin blanc fra Sydafrika. Hvert 10. minut skænkedes en ny vin og så skulle svararket være udfyldt med holdets bud på land, region, distrikt, druesort(er), årgang og producent.

De 12 vine:

1.FelseneckGG 2015, Schäfer-Frölich, Nahe –riesling. Tyskland

2.Esprit de Chevalier 2015, Domaine de Chevalier, Pessac-Leognan–sauv. blanc og sem. Frankrig

3.SonnenbergWB 2018, WeingutJülg, Pfalz–spätburgunder. Tyskland

4.Nuits St. Georges 1er Cru Argillières 2018, Patrice Rion –pinot noir. Frankrig

5.Castello di Bolgheri 2017, Bolgheri –Cab. Sauv. og merlot. Italien

6.Vin Jaune 2013, Florent Rouve, Côtes de Jura –savagnin. Frankrig

7.Assyrtiko2020, Hatzidakis, Santorini–assyrtiko. Grækenland

8.BroomRidge2019, AlheitVineyards, Swartland–cheninblanc. Sydafrika

9.Vigna Cuculo 2017, Cavallotto, Barbera d’Alba Superiore –barbera. Italien

10.Rosella’sVineyard 2017, Roar, Santa Lucia Highlands –syrah. USA

11.Gran Reserva 2014, Contino, Rioja –tempranilloog graciano. Spanien

12.Rivesaltes 1985, Dr. Parcé, Roussillon –grenache gris. Frankrig

I finalen fik de tre bedste hold i hovedrunden skænket yderligere tre vine:

Barolo Brunate 1996, Marcarini

St. Helena Napa Valley Cabernet Sauvignon Kronos Vineyard 2017, Corison

Tokaji Aszú (6 putt.) 2016, Royal Tokaji Company

Før den sidste vin skilte blot 1 point de to førende hold, men da Hamreklubben gættede Tokaji Aszú 2016 på finalens sidste vin, var sagen afgjort. Andenpladsen gik til The Spanish Connection bestående af Jonas Tofterup, Hans Werge og Thomas Rydberg. Det var holdets tredje 2. plads på 5 år. Sidste års debuterende finalister ”God Smag” med Mikael Fuglsang, Jonas Hal og Brian Sonne Stage, byttede sidste års 2. plads ud med en 3. plads.

Hamreklubben kan nu se frem imod at deltage ved VM arrangeret af det franske vinmagasin La Revue du Vin de France. Det er planlagt til afholdelse i Avignon på Palais des Papes d. 2. oktober. Foruden VM-pladsen og diverse vinpræmier modtog Hamreklubben også en nyhed ved årets konkurrence i form af André Devalds Mindepokal, en vandrepokal til minde om nyligt afdøde Andrë Devald, der fra konkurrencens begyndelse i 2014 har fungeret som dens supervisor og leder af dommerrummet.