Danmarks bedste sommelier

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Jonathan Gouveia fra restaurant Ti Trin Ned er ny dansk mester for sommelier efter en lang og spændende konkurrence i mandags på Axelborg i København. I finalen slog han Andrea Sala fra Geranium som endte som nummer 2 samt Johan Kirketerp fra Palægade som endte 3 i finalen.

Konkurrencen startede om morgen med en større teoretisk skriftlig opgave, hvor man skulle svare på 46 spørgsmål om vin og spiritus. Det var bl.a. spørgsmål som følgende:

Hvad er det lokale navn for Chardonnay druen i Chablis? Hvor mange liter most må presses fra 150 kg druer i produktionen afCrémant d ́Alsace Hvilke 2 prominente Bordeaux slotte har valgt at trække sig fra St. Emilion klassificeringen? Hvad kan en vinmager foretage sig for at bekæmpe jord-erosion på en skråning? Hvilke “dufte/smage” er hydrogensulfider (H2S) ansvarlige for i en færdig vin? Hvad er Kobo?

Herefter skulle hver deltager smage 3 vine og 3 spiritus blindt og sætte navn på disse. Af de 12 deltagere gik 5 videre til semifinalen hvor deltagerne blev udfordret i deres viden om sherry samt to mindre opgaver om vigtige molekyler i vin samt check af et vinkort med fejl.

De tre bedste gik herefter videre til finalen, hvor hver deltager blev sat på en række forskellige opgaver på scenen af et hold af dommere. Det var opgaver, som gik fra at servere champagne på den rigtige måde til at foreslå 6 oversøiske vine på forskellige druer og årgange til en forudbestemt menu. Derudover blev de bedt om at fortælle om en vin de ikke kendte i forvejen, servere en magnum i 20 glas samt blindsmagning af 2 vine og 6 spiritus på kort tid. Endelig skulle de på kort tid sætte navn på vine/områder ud fra etiketter og marker.

Vin - og spiritus festivaler i 2021 i Pressen: Whisky & Rom festival 29+30 oktober - læs mere her - klik her. Franske vindage - 4+5 marts 2022 Italiensk vinfestival 1+2 april 2022 Spansk Vinfestival 16+17 september 2022 Køb billetter nu - klik her.