Dansk destilleri sælger 104.000 flasker gin til England

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks spiritusmagasin Whisky& og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Thornæs Destilleri i Kagerup har gjort det, som nye iværksættere drømmer om. På kort tid har de med deres Mad Owl Gin banket hul i muren til et lukrativt marked i ginens moderland England. Eksperter fra storbritanniens førende ginklub, Craft Gin Club har smagt, vurderet og udvalgt destilleriets gin som ‘månedens gin’. 104.000 abonnenter har modtaget en kasse med gin fra Thornæs Destilleri og andre godter.

Briterne har fået øjnene op for det lille mikrodestilleri i det nordsjællandske. En af de to grundlæggere af Craft Gin Club, sætter gerne ord på, hvorfor den danske gin er udvalgt.

“Danmark har for længst markeret sig internationalt inden for gastronomi og kultur. Vi fik nogle ginprøver sendt over fra Thornæs Destilleri og fandt smagen så interessant, at vi gerne ville smage noget mere. Vi valgte hurtigt at inkludere Mad Owl Gin som vores november “Gin of the Month”. Torben gik oven i købet med til at lave en

speciel udgave til vores medlemmer – og resultatet er blevet helt fantastisk”, siger John Burke, den ene af de to grundlæggere af Craft Gin Club, der har medlemmer overalt i Storbritannien.”

Udvælgelsen har betydet, at Thornæs Destilleri på rekordtid har leveret deres største ordre til dato. “Jeg er selvfølgelig meget stolt over ordren og over at få lov til at præsentere vores gin for et britisk publikum, det er helt vildt at få den her mulighed. Jeg er blevet meget tilfreds med vores gin, som har fået en dejlig, fyldig smag af citrus og en meget fin balance”, siger Torben Thornæs Andersen, der har grundlagt Thornæs Destilleri i 2018.

Destilleri-iværksætter på gården i Kagerup.

I Kagerup i Nordsjælland driver Torben Thornæs Andersen det lille smukke destilleri på en gård i en lade med showroom og smagerum. Herfra kan man se ind i produktionsrummet, hvor de store kobberkedler har produceret de mange flasker gin. Ud bagved har destilleriet træfade med råsprit, som om et par år er klar til salg som whisky.