Dansk kokkesejr i Spanien

Det var den 8. udgave af den anerkendte konkurrence, hvor det gælder om at sætte mad og sherry sammen på den mest kreative facon. I år blev det afholdt i Jerez de la Frontera i Andalucíen den 28. og 29. maj.

I alt syv hold deltog i finalen:

Le Corange, Germany

Le Pilori, Belgium

Clou, Denmark

Bon Amb, Spain

NoMad, USA

Le Cheval Blanc, Holland

Texture, UK

Jonathan Kjølhede Berntsen og Martin Gottlieb Sørensen, der til dagligt driver den anmelderroste restaurant Clou i København, endte i år med at vinde konkurrencen. Jonathan K. Berntsen vandt endvidere i 2013 Copa Jerez med sin tvillingebror.

Deltagerne er inddelt i hold bestående af en kok og en sommelier, hvor det gælder om en forret, hovedret og dessert for at finde den mest perfekte sammensætning mellem mad og sherry. Der er frit valg på alle hylder for deltagerne for valget af ingredienser og sherryer.

Dommerne ledes af den anerkendte sommelier Josep Roca fra verdens bedste restaurant El Celler de Can Roca og består ud over ham af en række anerkendte kokke.

Udover vinderen af Copa Jerez, blev der også tildelt to andre priser til Danmark:

Best Chef: Martin G. Sørensen (Denmark)

Best Sommelier: Kim Reisig (Netherlands)

Best first course pairing: United Kingdom

Best main course pairing: Spain

Best dessert pairing: Denmark

Best creative pairing: United States

