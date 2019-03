Dansk sommelier næstbedst i verden

Danske Nina Højgaard Jensen vinder sølv ved verdensmesterskabet, Best Sommelier of the World 2019

Danske Nina Højgaard Jensen vandt sølv ved verdensmesterskabet, Best Sommelier of the World 2019 der der organiseres af ASI (Association Sommelier International) og blev afholdt i Antwerpen i Belgien i sidste uge. Der deltog 66 kandidater udvalgt som repræsentanter for 63 forskellige lande kloden rundt, samt de tre kontinentale vindere fra Europa, Asien og Amerika.

Nina Højgaard Jensen blev som første dansker nogensinde finalist ved verdensmesterskabet og fik sølv. Verdensmesteren blev tyske Marc Almert fra hotel Baur au Lac i Zürich, og bronzevinder europamesteren Raimonds Tomsons fra Letland. Nina Højgaard Jensen kendes af gæsterne på restauranterne Le Sommelier (lukket), Anarki og nu Kong Hans Kælder, hvor hun er chefsommelier.

Marc Almert er 27 år og Nina Højgaard Jensen er 26 år. Præsidenten for Dansk Sommelier Forening Christian Aarø glæder sig over udviklingen og siger, at det er dejligt at se, at unge i dag kan nå op på den internationale top, hvor de får et stærkt netværk blandt de bedste sommeliers i verden. Det giver store oplevelser i alle de lande, de besøger. Vi ønsker Nina Højgaard Jensen stort tillykke med placeringen og håber det vil inspirere andre unge til at blive sommelier, siger Christian Aarø.

Konkurrencen består bl.a. af skriftlige prøver med spørgsmål om alverdens drikkevarer som vin, øl, sake, spiritus, juice, mineralvand, kaffe og tea – samt blindsmagninger af flere af disse drikkevarer og inkl. begrundet kombination af drikkevarerne med ”restaurantens´” mad.

Desuden er der flere forskellige praktiske opgaver som hvor f.eks. en gæst” beder sommelieren mixe en klassisk cocktail, fulgt af præsentation, åbning og servering af champagne til et bord med dommere der er ”gæster i restauranten”, efterfulgt af dekantering og servering af en flaske rødvin – samtidigt med sommelier forklaring om mad der passer til disse vine og hvorfor.

