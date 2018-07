Dansk spiritus i medaljeregn

Dansk spiritus gør sig bemærket ved årlige konkurrence International Wine and Spirits Competition (IWSC) i London. I alt fik Danmark 1 guld, 33 sølv og 11 bronze. Guld fik Braunstein for deres gin Dragonfly Cask Matured. Flest medaljer fik destillerierne for deres gin, men også whisky, mjød, vodka og rom fra Danmark blev præmieret.

Blandt de hædrede flasker var i år to danske whiskyer fra slægtsgården Gyrup i Thy. Her laver de whisky udelukkende af deres eget økologiske korn, som de malter på deres eget malteri og destillerer til den whisky, der lagrer på egetræfade i gårdens gamle hestestald. Begge whiskyer fra Thy faldt i dommernes smag og de fik hver en sølvmedalje om halsen.

Det danske likørbrand Queens Of Denmark er også netop hædret med fire guldmedaljer i konkurrencen FiftyBestLiqueurs, der kårer verdens 50 bedste likører og foregår i USA. Blandt andet er deres økologiske jordbærlikør kåret med dobbelt guldmedalje.



- Jeg er super stolt over at have vundet dobbelt guldmedalje. Og dybest set er det en meget enkelt opskrift der bare består af økologiske jordbær, rørsukker og alkohol. Alle vil kunne lave den derhjemme, siger Titte Skotlander der ejer likørbranded.



Også selskabets solbærlikør blev kåret med dobbelt guldmedalje. Derudover blev hyldeblomstlikør og æble&kvædelikør hædret med guldmedaljer. Altså fire ud af de 50 afgivne medaljer gik til danske Queens of Denmark.



