Dansk spiritus i medaljeregn

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks whiskymagasin Whisky & Rom og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Dansk spiritus gør sig bemærket ved årlige konkurrence International Wine and Spirits Competition (IWSC) i London. I alt fik Danmark 8 guld, 16 sølv og 14 bronze. Blandt guldmedaljerne fik Elg Gin no. 1 en outstanding gold, hvilket er det ypperste man kan modtage i konkurrencen og i den grad med til positionere Danmark som et af de mest spændende gin-producerende lande. Samtidig kom Elg Gin no. 1 blandt de 8 bedste gin i verden i år i konkurrencen.

Flest medaljer fik destillerierne for deres gin, men også whisky, akvavit, vodka og brandy fra Danmark blev præmieret.

Outstanding Gold

Elg Gin no. 1

Guld

Aalborg Jule Akvavit

Elg Gin no. 3

Lavender Flower Gin

Braunstein Library Collection 20:1 Whisky

Stauning Rye Whisky Double Dip

Ægin Lyng og Ingefær Gin

Pharmacy Lakrids Shot

International Wine & Spirit Competition er den største vin- og spirituskonkurrence i verden. Lokaliseret i Storbritannien med stort europæisk fokus. Tester over 30.000 vine og spirituser i mere end 1.500 kategorier årligt. Til forskel fra de andre testes der løbende hen over året.

Magasinet Whisky & Rom Whisky & Rom Magasinet udkommer 5 gange årligt med minimum 92 sider med temaer, masser af test og spændende artikler om destillerier. Læs mere her.

Kom til Italiensk vinfestival 18+19 september - læs mere her.

Kom til Spansk Vinfestival 5+6 november - læs mere her

Kom til Whisky & Rom festival 23+24 oktober - læs mere her