Dansk whisky kåret til verdens bedste

Det, der i 2005 startede som et hobbyprojekt blandt ni venner i Vestjylland, kulminerede foreløbigt i sidste uge i London. På World Whiskies Awards 2019 blev Stauning Whiskys Curious nemlig kåret til verdens bedste produkt i kategorien New Make. New Make er den rå alkohol, før fadet tilfører sin smag og forvandler råsprit til whisky gennem flere års lagring.

"Det er fingeraftrykket fra vores destilleri, vores mest afslørende produkt, og derfor er det en pris, som virkelig er et skulderklap til vores håndværksmæssige kvalitet og vores måde at lave whisky på. At vinde en pris som denne er en anerkendelse af alle de anstrengelser, vi gør os - at det betaler sig, og at det kan smages i de færdige flasker", siger Hans Martin Hansgaard, medstifter af Stauning Whisky.

Historien om Stauning Whisky startede i foråret 2005, hvor ni venner fra det vestjyske besluttede at starte en hobbyproduktion af single malt whisky op. Den brogede skare af fire ingeniører, en lærer, en kok, en slagter, en pilot og en læge gik i deres fritid i gang med at omdanne slagterens gamle slagtehus i Stauning til et mini-destilleri, og i 2006 piblede de første dråber frem.

I 2015 købte Distill Ventures, som er partner med den engelske spiritusgigant Diageo Stauning og der er nu investerer mere end 100 millioner kroner i en komplet modernisering af Stauning destilleriet som blev færdig sidste år.

Diageo, der omsætter for godt 100 milliarder kr. om året, har i forvejen whiskygiganter som Johnny Walker, Talisker, Lagavulin, Oban og Caol Ila.

