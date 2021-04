Dansk whisky skal beskyttes

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks spiritusmagasin Whisky& og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Vin og Spiritus Organisation i Danmark (VSOD) har på deres netop overstået generalforsamling besluttet, at betegnelsen “Dansk Whisky”, “Danish Whisky” og tilsvarende på andre sprog, kun må anvendes på whisky, hvor mæskning, fermentering, destillation, fadlagring og tapning på flaske er foretaget i Danmark. Lignende beskyttelse nyder Scotch, Bourbon og for nylig også Japansk og New Zealandsk whisky allerede.

For 15 år siden var der stort set ingen, der havde hørt om dansk whisky eller tog idéen ret seriøst. De første danske whiskydestillerier var kun lige begyndt med deres produktion. I dag nærmer antallet af danske whiskydestillerier sig 30, og der er flere på vej. Mange har efterhånden investeret i produktionsanlæg, tønder og opbygning af brands, og har arbejdet hårdt og passioneret for at skabe en unik dansk whisky. Dansk Whisky klarer sig allerede rigtig godt i internationale konkurrencer og bedømmelser.

Jakob Stjernholm, Thy Whisky, udtaler ”Vi vil gerne skabe en betegnelse, som giver forbrugere verden rundt en sikkerhed for, hvad ’ Dansk Whisky’ er. Og at den hele vejen igennem er lavet i Danmark og bygger på den særegne danske kvalitet og tilgang, som vi arbejder hårdt for at skabe her til lands – hver dag på de danske whiskydestillerier”.

Ud over at betegnelsen vil forholde sig til råvare-, produktions- og produkttekniske faktorer, lægges der yderligere op til, at den også forholder sig til begreber vi sætter højt i Danmark, som åbenhed, gennemsigtighed, bæredygtighed og ærlighed.

Kim Møller-Elshøj, Nyborg Destilleri, er meget begejstret for beslutningen og uddyber: ”I dag skal dansk whisky overholde kravene i EU-lovgivningen vedr. råvarer, fadlagring, mindste alkoholstyrke, ingen smagstilsætning og at ‘single malt whisky’ skal være destilleret af maltet byg på et og samme destilleri. Den gældende lovgivning garanterer dog ikke, at dansk whisky rent faktisk er produceret i Danmark eller af danske råvarer”.

VSOD nedsætter nu en arbejdsgruppe, som frem mod generalforsamlingen i 2022 skal komme med forslag til om flere krav skal tilføjes til definitionen af Dansk Whisky eller eventuelle underkategorier af Dansk Whisky, fx single malt whisky, økologisk whisky mv. Arbejdsgruppen vil inddrage Danske Destillerier og Spiritusproducenter i arbejdet.

Henrik Brinks, Copenhagen Distillery, siger i den forbindelse: ”VSOD vil derfor gerne lægge op til, at arbejdsgruppen – frem til næste generalforsamling, skal komme med et forslag til, om der skal stilles yderligere krav til betegnelsen “Dansk Whisky” eller eventuelle underbetegnelser fx “Single Malt” eller “Økologisk Whisky”. Vi vil ikke mindst opfordre de destillerier, som udelukkende eller overvejende producerer whisky, til at deltage”.

Beslutningen er bindende for medlemmer af VSOD. VSOD vil arbejde for, at “Danish Whisky” bliver en beskyttet juridisk betegnelse i national og EU-lovgivning. Vi har set lignende beslutninger i Japan og New Zealand inden for de seneste måneder af hensyn til at beskytte deres whisky som et højkvalitets produkt. Det skal bemærkes, at betegnelser som “Produceret i Danmark”, “Made in Denmark” og “Product of Denmark” stadig vil kunne anføres på produkter efter nuværende regler.

