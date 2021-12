Dansker kåret som bedste brandambassadør

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks spiritusmagasin Whisky& og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Danske Martin Markvardsen er kåret som den bedste brandambassadør for skotsk whisky i verden af Whisky Magazine – og det for anden gang, hvilket aldrig er sket før.

Det internationale Whisky Magazine har kåret den bedste brandambassadør i verden, og prisen er gået til danske Martin Markvardsen, der arbejder med skotske Highland Park for Edrington.

Martin Markvardsen flyttede til Skotland i 1998 og tog en uddannelse i whiskyproduktion. Efterfølgende arbejdede han på et whiskyhotel, hvor han var en del af produktionen for flere destillerier. I 2006 blev han ansat som brandambassadør hos Edrington, hvor han stadig er i dag. Han har base på Falster, men arbejder i hele verden.

I 2009 blev Martin Markvardsen indsat som Keepers of the Quaich, der et er et eksklusivt og internationalt whiskynetværk. Keepers of the Quaich har til formål at arbejde for skotsk whisky, og det er en samlet skotsk whiskybranche, der indsatte ham. I år blev Markvardsen tildelt titlen Master of the Quaich, som er den største hæder, man kan opnå, når man arbejder med whisky.

Martin Markvardsen er som Senior Brand Ambassador for Highland Park et internationalt navn i whiskybranchen. Han rejser kloden rundt med over 200 rejsedage om året for at promovere de røgede, karakteristiske og eksklusive whiskyer fra Highland Park – når der altså ikke lige er corona.