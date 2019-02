De bedste bedste østrigske vine fra 2017

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks nye vinmagasin DinVinGuide - klik her for at læse mere.

Vinfremstillingen i Østrig er en gammel, stolt tradition, og den dag i dag er vinproduktion en vigtig del af Østrigs landbrugsproduktion. Det er primært mindre vinbønder med vinmarker på under fem hektar, som dominerer. Det betyder samtidigt, at produktionen er lille, og selvom der findes mange producenter og dermed vine, er det ikke så tit, vi støder på østrigsk vin i Danmark. Dette skyldes især, at produktionen mange steder er for lille til de danske supermarkeder, og da over 80% af al vin, vi køber, netop er gennem disse, så går det ud over den østrigske vin. Og markedsandelen i Danmark er da også forsvindende lille, men det er synd, for der findes mange spændende vine og ikke mindst mange forskelligheder i vinene.

Østrigs vindistrikter ligger i den østlige del af landet, hvor alperne slutter. Der er stor forskel på årstider og temperaturer, hvilket især favoriserer de køligere vine. Østrig er derfor mest kendt for sine frugtige og aromatiske hvidvine, men der laves også nogle spændende rødvine især på pinot noir, som i Østrig går under blauburgunder, samt på de lokale druer zweigelt og blaufränkisch.

På godt to tredjedele af de samlede vinarealer dyrkes der hvide druesorter. Den mest anerkendte er uden tvivl grüner veltliner, der med sin friskhed og peberkrydrede aroma er en fornem repræsentant for østrigsk vin. Derudover laves der en række spændende vine på riesling, traminer og sauvignon blanc.

Den store skandale for 33 år siden, hvor nogle vinmagere kom diethylglykol i vinene for at give dem mere krop og sødme, har landet lagt bag sig, men resultatet af skandalen i 1985 blev, at Østrig i dag har verdens skrappeste vinlovgivning og stort set ingen underskov af underlødig, billig vin, og det gennemsnitlige udbytte i Østrig er da også 50 hektoliter per hektar, hvilket kun er det halve af i Tyskland.

En anden konsekvens af skandalen var en ny klassificering. Den begyndte i begyndelsen af 1990’erne, hvor en gruppe vinproducenter fra Kamptal og Kremstal i Niederösterreich begyndte en kortlægning og klassificering af de bedste marker, der i dag er kendt som Erste Lagen, og som er meget inspireret det franske grand cru system i Bourgogne med tre trin: Kommune (village), premier cru og grand cru.

Man skulle dog vente 20 år, før man i 2010 var klar med en klassificering af 52 marker (i dag 68) som Erste Lagen, hvilket svarer til premier cru i Bourgogne. Klassifikationen gælder dog kun druetyperne grüner veltliner og riesling samt de geografiske regioner: Kamptal, Kremstal, Wagram og Traisental, men ikke Wachau, som har sit eget system. Senest har man inkluderet Wien samt Canuntum, således at de også fremover vil være del af klassifikationen. Man håber dog, at klassifikationen med tiden kan indføres flere steder i Østrig, blandt andet for de røde vine i Burgenland. Og om små 8-10 år forventer man så, at kunne opgradere en mindre del af markerne til Grosse Lagen (hvilket svarer til grand cru).

Hvert år i august præsenterer man samtlige Erste Lage vine for pressen i Krems an der Donau. Et arrangement, som på mange måder er inspireret af den store VDP smagning, som tyskerne afholder i Wiesbaden. Her er det muligt at få et grundigt indtryk af den seneste årgang fra de forskellige distrikter og af druerne riesling og grüner veltliner. I år blev der præsenteret 143 vine. Her er mine vurderinger:

Grûner veltliner 2017

Umiddelbar og frugtig i duften. En del vine har krudtslam og et meget svovlet udtryk. I de fleste vine hænger duft og smagsintensitet ikke sammen. Enten en ganske flot duft, hvor smagen ikke følger med, eller omvendt. Det er tydeligt en årgang, hvor man har skulle vælge mellem at høste tidligt for at bevare syren men til gengæld ikke få så meget koncentration, eller vente på at få mere krop men hvor syren så daler. Kun få producenter fandt den gyldne middelvej. Og for de bedre vine er der et pænt potentiale, og jeg tror på, de kan blive særdeles gode om 5-7 år.

Umiddelbart virker vinene fra Kamptal bedre end Kremstal i 2017. Der er mere tyngde og kompleksitet i vinene lidt op i dalen. Vinene fra Kremstal skuffede en del og var for mange producenter tynde og spinkle. Enkelte af vine fra de mindre områder Wagram og Traisental er ganske flotte og kan være de frække køb i 2017-årgangen.

Overordnet vurderer jeg vinene fra Schloss Gobelsburg, Bründlmayer og Franz Proidl som de bedste. Lige efter fulgte Petra Unger, Johannes Hirsch og Weingut Malat.

Riesling 2017

Der skulle kæmpes mere i vurderingen af riesling vinene. Generelt var der ikke meget i duften, og det var først, når man fik dem i munden, man egentlig kunne fornemme potentialet. Årgangen er præget af det samme som for grüner veltliner – beslutningen om høsttidspunktet. Omvendt hjælpes riesling bedre på vej af sin naturligt høje syre, og derfor fremstod vinene en anelse bedre end vinene på grüner veltliner. Og for de bedre producenter er det givet vine, der kan udvikle sig med tiden til at blive en ganske flotte.

I modsætning til grüner veltliner kan man ikke sige, at Kamptal klarer sig bedre. Det er mere op til den enkelte producent. I Kamptal var jeg især imponeret af vinene fra marken Heiligenstein fra Bründlmayer, Birgit Eichinger og Schloss Gobelsburg. I Kremstal er Franz Proidl kongen, og selv i et svært år er hans Ehrenfels ganske flot. Endelig bør man nævne Markus Huber, som i min optik er en af dem, man bør holde øje med. Hans vin fra Berg marken i Traisental DAC er ganske flot og elegant.

8 gode Erste Lage vine fra 2017

Weingut Bründlmayer Riesling Heiligenstein 2017, Kamptal DAC. 93

Jyskvin.dk | 189 kr.

Våd sten i duften. En rank, slank vin med en flot syre og præcision. Grønne æbler, citrus og mineralitet i smagen. Flot, sprød afslutning.

Weingut Birgit Eichinger Riesling Heiligenstein 2017, Kamptal DAC. 93

karolineamalie.dk | 265 kr.

Citrus i duften. En sprød og vellavet vin med grønne æbler, limefrugt og blomsternoter i smagen. Mineralsk i den lange afslutning.

Schloss Gobelsburg Grüner Veltliner Lamm 2017, Kamptal DAC. 93

Bichel.dk | 290 kr.

Fyldig og solid grüner veltliner med let tropisk frugt, hvid peber og limefrugt i smagen. Imødekommende med en pæn, let krydret afslutning.

Weingut Markus Huber Riesling Berg 2017, Traisental DAC. 92

Supervin.dk | 310 kr.

Grønne æbler i duften. Mineralsk i udtrykket med pæn frugt, blomster og citrusnoter. Vellavet med en pæn krop og længde.

Weingut Petra Unger Grüner Veltliner Oberfeld 2017, Kremstal DAC. 92

dvin.dk | 180 kr.

Flot intensitet i duften med ferskennoter, hvid peber og blomster. Flot fylde, en vellavet vin med en sprød afslutning.

Weingut Salomon Undhof Riesling Pfaffenberg 2017, Kremstal DAC. 92

Philipsonwine.com | 200 kr. tilbudspris

Let krydret og flot vin med tilpas frugt og syre. Æbler, limefrugt og blomstrede noter i smagen. Sprød afslutning.

Weingut Hirsch Grüner Veltliner Gaisberg 2017, Kamptal DAC. 92

atomwine.dk | 299 kr.

Yderst flot næse. Pæn, fyldig frugt pakket ind af en flot syre. Krydret i udtrykket med et strejf mineralitet. Flot afslutning.

Weingut Fred Loimer Riesling Steinmassl 2017, Kamptal DAC. 91

Österreich vin | 345 kr.

Citrus i næsen. Slank og stringent i udtrykket. Grønne æbler, citrus og lette blomsternoter. Sprød afslutning.

Andre gode

Weingut Fam. Proidl Ehrenfels Riesling 2017, Kremstal DAC. 93

Weingut Fam. Proidl Pellingen Grüner Veltliner 2017, Kremstal DAC. 92

Weingut Bründlmayer Heiligenstein Riesling 2017, Kamptal DAC. 93

Weingut Birgit Eichinger Heiligenstein Riesling 2017, Kamptal DAC. 93

Schloss Gobelsburg Lamm Grüner Veltliner 2017, Kamptal DAC. 93

Weingut Markus Huber Berg Riesling 2017, Traisental DAC. 92

Weingut Malat Gottschelle Grüner Veltliner 2017, Kremstal DAC. 92

Weingut Petra UngerOberfeld Grüner Veltliner 2017, Kremstal DAC. 92

Weingut Salomon Undhof Pfaffenberg Riesling 2017, Kremstal DAC. 92

Weingut Hirsch Gaisberg Grüner Veltliner 2017, Kamptal DAC. 92

Schloss Gobelsburg Gobelsburg Grub Grüner Veltliner 2017, Kamptal DAC. 92

Weingut Bründlmayer Heiligenstein Riesling 2017, Kamptal DAC. 92

Weingut Hirsch Heiligenstein Riesling 2017, Kamptal DAC. 92

Weingut Bründlmayer Käferberg Grüner Veltliner 2017, Kamptal DAC. 92

Weingut Hiedler Kogelberg Riesling 2017, Kamptal DAC. 92

Weingut Bründlmayer Lamm Grüner Veltliner 2017, Kamptal DAC. 92

Weingut Hirsch Lamm Grüner Veltliner 2017, Kamptal DAC. 92

Weingut Steininger Lamm Grüner Veltliner 2017, Kamptal DAC. 92

Weingut Hirsch Renner Grüner Veltliner 2017, Kamptal DAC. 92

Weingut Bernhard Ott Rosenberg Grüner Veltliner 2017, Wagram. 91

Weingut Bernhard Ott Spiegel Grüner Veltliner 2017, Wagram. 91