De bedste snapse til julen

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks spiritusmagasin Whisky& og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Englænderne har deres gin, franskmændene har deres cognac, og mexicanerne deres tequila— men hvad er egentlig dansk kulturarv, når det kommer til stærk spiritus? Det tætteste svar vil givet være akvavitten. Mange forbinder akvavit med kommensmag og dårlige minder, men akvavitten, som hører højtidsfrokosten til, er solid skandinavisk spiritustradition.

Akvavitten er indbegrebet af dansk frokostkultur og en fast bestanddel til frokosterne fra Gedser til Skagen. Danskerne har drukket snaps i mere end 500 år, og snapsen er vel en af få ting, vi i dag kan sige er dansk og en del af vores kultur at indtage til det kolde frokostbord. Og det er vel ganske naturligt, for den gyldne drik er fremstillet af kartofler eller korn tilsat krydderier. Råvarer, som er en indgroet del af dansk landbrug. Akvavit er en spiritus, der er tilsmagt med et destillat af enten dildfrø eller kommen, så hvis det ikke smager af dild eller kommen, er det ikke akvavit. Snaps er derimod en fællesbetegnelse for spiritus tilsmagt med alt fra lakrids til eksotiske frugter. Og brændevin er en gammel betegnelse for alkohol generelt og bruges lidt i flæng for både snaps og akvavit.

Tidligere var akvavit sammen med gin noget man fik på apoteket mod forskellige sygdomme. Men i midten af 1800-tallet fik en mand ved navn Anthon Brøndum fat i et destilleringsapparat, der kunne rense spiritussen for affaldsstoffer. For eksempel acetone, der opstår som et biprodukt i fermenteringen af den kartoffelmæsk, akvavit laves på. Anthon Brøndum, der grundlagde et brænderi i Snaregade i Indre København, blev senere kendt som ”akvavittens mesterhåndværker”. Han tilsatte sin spiritus kommenfrø, og så var den første akvavit, som vi altså kender den i dag, skabt.

Senere blev både Brøndums og brænderiet i Aalborg solgt til De Danske Spritfabrikker. I lang tid har der været storproduktion over akvavitfremstillingen herhjemme, men lige nu skyder der en masse små destillerier op rundt om i landet, der tager livtag med den danske akvavittradition, og omkring 40 forskellige steder laves der nu akvavit i Danmark.

Udbuddet af snapse var en fin blanding af gode gamle travere fra især Aalborg Spritfabrik og et bredt udvalg af en række af de nye akvavitter og snapse, som især i de sidste par år har haft sit indtog. Generelt var niveauet højt, og ikke mange faldt igennem. Største overraskelse var måske, at en række af de klassiske snapse i dén grad stadig holder og appellerer til bredden af snapsenydere. Men de har fået stor konkurrence, og det var på tide.

Alle snapse er ud over stjerner også vurderet på 100-point-skalaen.

Alle priser en enten oplyst af importøren eller fundet gennem ledende forhandlere. Der, hvor udsalgssted ikke er nævnt, betyder det, at den pågældende spiritus typisk kan købes gennem vin- og spiritusforhandlere over det meste af landet.

Six Nordics Naked Hygge. TESTVINDER

42,8% | Six Nordics | 329 kr. (0,5 l)

Domineret af kommen i duften men ganske kompleks både i næse og smag. Blød og rund med en flot viskositet. Enebærnoter og kanel fornemmes i smagen. En spændende, klassisk akvavit med et lille tvist, som klæder den. 95

Copenhagen Aquavit Black Taffel

41% | Copenhagen Destillery | 300 kr.

Flot ren næse med peber noter og kommen. Flot viskositet med klassiske noter af kommen og citrus. Flot, varm afslutning. 94

Schumachers Dill Aquavit

43% | Holte vinlager | 229 kr. (0,5 l)

Citrus og kommen i næsen. Pæn intensitet og blød, rund i smagen med dild, kommen og citrusnoter. Flot balanceret med en lang afslutning. 94

Radius Caviar Dild Akvavit

45,8% | Juuls | 299 kr. (0,5 l)

Ren i næsen med fine dildnoter. Flot balanceret med en let, sødmefuld og krydret smag af dild, kommen og citrusnoter. Flot, lang afslutning. 93

Six Nordics Midsummer Fling

42,8% | Six Nordics | 329 kr. (0,5 l)

Masser af dildnoter i duften. En flot og balanceret akvavit med kommen, enebær og citrus i smagen. Imødekommende, rund og mild i smagen. 93

Copenhagen Aquavit Dill Anise

41% | Copenhagen Destillery | 300 kr.

Dildnoter i duften. Mild, blød og alligevel varm i smagen med masser af lette lakrids-, kommen og dildnoter. Lang afslutning. 92

Braunstein Gylden Akvavit

38% | Braunstein | 199 kr. (0,5 l)

Masser af intensitet i næsen med masser af krydrede noter. Lakrids, fennikel, koriander og appelsinskal i smagen. Flot balanceret med en lang, krydret afslutning. 92

Copenhagen Aquavit Black Oak Taffel

48% | Copenhagen Destillery | 599 kr.

Mørke krydderier i duften. En del fadnoter, og den høje alkohol fornemmes. En akvavit for de indignerede. Meget krydret med en lang, varm afslutning. 92

Aalborg Nordguld Akvavit BEDSTE KØB

40% | 164 kr.

En dyrere akvavit lavet på destillat af ægte rav. Tydelig smag af fennikel, sherry, kommen, salt og lidt rosmarin. Lagret på spanske sherryfade, hvilket fornemmes og giver en blød og ren snaps i smagen. Kan serveres til kødretterne til frokosten. Flot integreret alkohol. Blød og rund med en flot, lang afslutning. 92

Snaps Bornholm Chili

40% | snapsbornholm.dk | 250 kr. (0,5 l)

Let præg af chili i duften. Mere markant i smagen, som starter med en let sødme og herefter kommer chilien bragende. En spændende og anderledes snaps, som dog kan være svær at sætte til traditionel julefrokostmad. Meget lang og vedvarende eftersmag. 92

Plateau Aquavit

42,1% | Plateau | 329 kr.

Masser af dild I duften. En mild og blød akvavit med hvid peber, æble, sød lakrids og krydderier i smagen. Flot balanceret. Meget imødekommende og venlig i udtrykket. 92

Brøndums Kummenaquavit GODT KØB

45 | 130 kr.

Oprindeligt lanceret i 1840 og dermed Danmarks ældste eksisterende akvavit. Intens i duften af kommen. Fed konsistens, kraftig i smagen med masser af kommennoter, citrus og varme krydderier. Den høje alkohol fornemmes. Spændende og lidt barsk sildesnaps. 91

Six Nordics Sacred Solstice

42,8% | Six Nordics | 329 kr. (0,5 l)

Let krydret næse. Kommen dominerer i smagen med citrusnoter. Ren i udtrykket og forholdsvis let og elegant. Let, sprød afslutning. 91

Braunstein Niels Juel Akvavit

38% | Braunstein | 199 kr. (0,5 l)

Orange og fennikel i næsen. Masser af krydderier i smagen med sød lakrids, fennikel, koriander, appelsinskal og sherrynoter fra fadet. Blød og venlig med en ganske intens smag. 91

Snaps Bornholm Abrikos

40% | snapsbornholm.dk |250 kr. (0,5 l)

Abrikosnoter i duften. Meget mild og frugtig i udtrykket med lette krydderier. Fint balanceret med sødmefulde, krydrede noter i afslutningen. 90

Braunstein Dansk Julesnaps

38% | Braunstein | 199 kr. (0,5 l)

Kanel og appelsin i næsen. Meget let krydret med orangenoter og sødmefulde krydderier. Lidt vandet i eftersmagen men ellers ganske pæn og ligefrem i udtrykket. 90

Ækvator Akvavit GODT KØB

40% | Skjold Burne | 160 kr.

Inspireret af sine norske naboer er denne også sejlet over ækvator. Blød og rund med lette fadnoter. I smagen kommen, røde æbler og krydderier. Vellavet med en pæn krydret afslutning. 90

Siwu Akvavit

40% | Siwu | 229 kr.

Sødmefuldt krydret i næsen med kommennoter. Intens og meget smagsfuld. Vil meget og lykkes ganske flot. En anelse vandet i eftersmagen og måske udvandet en anelse for meget. Men ellers ganske flot. 90

Ålborg Jubilæums Akvavit GODT KØB

40% | 190 kr.

Traditionel snaps, dog med mindre brug af fad. Endnu en af klassikerne, som stadig holder. Destilleret på dildfrø og med en antydning af anis, vanilje og koriander. En fyldig, fed akvavit, ren i smagen og med en god rundhed, der afsluttes flot. Til stegte sild vil den være god, ellers til de lidt kraftigere frokostretter. 90

Aalborg Porse Snaps GODT KØB

40% | 140 kr.

En meget anderledes snaps med markant krydret duft. I smagen porse, rosmarin, vanilje og salt. En meget kraftig og ret bitter snaps, der bør serveres til kraftige oste. For den avancerede snapsedrikker. 90

Snaps Bornholm Blåbær og Citron

40% | snapsbornholm.dk |250 kr. (0,5 l)

Virkeligt et blend, der fungerer. Lette bærtoner i duften, som i smagen for følgeskab af den friskhed, som citronen giver. En snaps til dem, som ikke er de store snapsedrikkere, og som i stedet får friskheden og bærtonerne. Lang, frugtig afslutning. 90

Copenhagen Aquavit Cinnamon Pepper

41% | Copenhagen Destillery | 300 kr.

Kanel i duften. Sødmefulde med julekrydderier i smagen. Meget krydret med en lang og varm afslutning. 90

Bornholm Akvavit Blond GODT KØB

40% | 149 kr.

Gylden akvavit med mørke krydrede noter især kardemomme. Blød og rund men en krydret kant. Ren i udtrykket med en fin let krydret afslutning. 90

Copenhagen Aquavit Mulberry Rose

41% | Copenhagen Destillery | 300 kr.

Blomstret næse med dildnoter. Meget floral og parfumeret i smagen med lette dild-, kommen- og citrusnoter. Pæn afslutning. 90

Snaps Bornholm Figen

40% | snapsbornholm.dk | 250 kr. (0,5 l)

Let krydret i duften af ikke overraskende figen. I smagen markant figensmag pakket ind i en sødme, og man sidder lidt med fornemmelse af at få en figenstang som dem, man fik med som barn i sin madpakke, dog i flydende form og med procenter. Spændende men måske mere en stærk likør i stilen end en snaps. 89

Snaps Bornholm Hindbær, ingefær og granatæble

40% | snapsbornholm.dk | 250 kr. (0,5 l)

Røde bærtoner i duften. En forholdsvist tør snaps med de bløde, venlige bærnoter og så ingefæren, der giver en pæn modstand. Lidt flad og tænker, at man måske skulle have overvejet at hæve alkoholen for at give lidt mere struktur. Men en spændende sammensætning. Lang og krydret afslutning. 89

Elg Premium Danish Akvavit

40% | Elg Spirits | 179 kr.

Masser af kommen i næsen. Flot og ren i udtrykket og meget klassisk drevet af kommen, orange- og fennikelnoter. Flot fylde og længde. 89

Bornholm Akvavit Frost

40% | 149 kr.

Citrusnoter i duften. En meget blød og mild akvavit hvor kommenpræget kun anes svagt. Hvid peber og dild. Medium koncentration, fint balanceret med en let syrlig afslutning. 89

Aalborg Grill Akvavit

37,5% | 143 kr.

Grill Akvavit er lagret på sherryfade og fremstillet på et ekstrakt af vaniljebønner og destillat af klassiske nordiske akvavitkrydderier og hyldeblomst. En gylden farve og i smagen en let krydret akvavit, hvor især vanilje dominerer. Let sødme og en meget blid akvavit, som vil stå godt til stegte retter. En god begynder snaps. Lidt kort i afslutningen. 89

Snaps Bornholm Lakrids

40% | snapsbornholm.dk |250 kr. (0,5 l)

Selvfølgelig måtte der komme en lakridssnaps. Omend den er forholdsvist diskret og flot balanceret. Lakrids kan nemlig være meget dominerende, og det formår man flot at tøjle i denne. Savner måske lidt mere bid i den (måske burde man overveje chilien her også). En blød og venlig dram med en mellemlang afslutning. 88

Snaps Bornholm Chili og honning

40% | snapsbornholm.dk |250 kr. (0,5 l)

Sødmefuld i duften. Meget sød og i stilen vil jeg kalde dette mere likør end snaps. En diskret chilitone fornemmes i baggrunden. Blød og dyb i smagen, hvor honningen giver en spændende smag i stil med mjød. Spændende variant men vil have det svært til mad, dertil er den for dominerende i smagen. 88

Aalborg Dild Akvavit

38% | 143 kr.

En meget klar akvavit uden brug af fadlagring. Frisk i stilen med dild og citron. Tydelig duft af dild og meget frisk i smagen grundet citrus. En elegant og mild snaps, velegnet til dem, som ikke er de store snapsedrikkere. Står godt til især æg og rejer. Let krydret afslutning. 88

Brøndums Kryddersnapse Rabarber & ingefær

30% | 89 kr. (0,5 l)

Rabarberne slår igennem i duften. I smagen en tør og noget bitter akvavit, hvor der kommer en let sødme i afslutningen. Ingefæren er velbalanceret, da den hurtigt kan være meget dominerende. En spændende og utraditionel akvavit. Stadig til den lette side. Nærmest likøragtig. 88

Brøndums Snaps

40% | 89 kr.

En af de mest klassiske snapse, helt klar og med markant kommenpræg. Fed konsistens, mild i smagen og med en krydret tone. Let bid i afslutningen. En snaps til silden. Lidt enstrenget. 87

Aalborg Export Akvavit

38% | 145 kr.

Klassisk akvavit, oprindelig lanceret i 1913 i den lidt buttede flaske. Det er sherry, der tilsættes under lagringen og giver den lidt gullige farve. Intens i duften af kommen og citrus. En meget mild og blød snaps, som nærmest får et let frugtigt udtryk i smagen. Lidt kort i eftersmagen. En snaps til de lette frokostretter som f.eks. æg og rejer. 87

Snaps Bornholm Vanilje

40% | snapsbornholm.dk |250 kr. (0,5 l)

Lette vaniljenoter i duften, som fortsætter i smagen. Måske lidt endimentionel og jeg savner et modspil til vaniljen. Bliver hurtigt lidt kedeligt i længden. Flot afslutning dog. 87

Brøndums Kryddersnapse Æble & Timian

30% | 89 kr. (0,5 l)

Intens i duften, hvor især timian slår igennem. I smagen en umiddelbar sødme, hvorefter man fornemmer smag af røde æbler, kommen og krydderier. Lidt vandig og kunne godt have tænkt mig den tættere på de 40%. En meget let akvavit. Frugtig afslutning. 86

Holger Danske Akvavit

40% | Skjold Burne | 70 kr.

En rimeligt fed akvavit i konsistensen. Meget kommenpræget og en snaps til silden. Meget hård alkohol. Men lang eftersmag. 86

Snaps Bornholm Havtorn, dild og agurk

40% | snapsbornholm.dk |250 kr. (0,5 l)

Meget parfumeret i duften, hvor specielt agurken er dominerende. Noget speciel i smagen, hvor havtornen og agurken i min optik ikke helt harmonerer. Men med en lang og blød afslutning. 85

Holger Danske Gylden Akvavit

40% | Skjold Burne | 80 kr.

En mild snaps i smagen med kommen, fennikel og citrus i smagen. Meget sprittet og virker ikke som en lagret akvavit på trods af den brune farve. Muligvis tilsat sherry? Bør serveres ekstremt koldt står der på flasken, og det forstås, for det dæmper den meget sprittede smag. 84