De er Danmarks bedste blindsmagere

Søndag d. 23. august løb årets DM i blindsmagning af stablen for syvende gang. Konkurrencen, der arrangeres af Vinakademiet og gastro, foregik som altid på Hotel- og Restaurantskolen i København, hvor 54 tremands-hold dystede om æren og en plads ved VM.

Kl. 13 skænkedes den første af hovedrundens i alt 12 vine og efter en finaledyst med yderligere tre vine mellem de tre bedste hold kunne holdet ”Hold 18” bestående af Peter Buch Hansen, Asbjørn May, Thor Mårup lade sig hylde som de nye danmarksmestre. Holdet var – med en lidt anden besætning – også i finalen i 2017, og nåede i år den højeste totalscore i konkurrencens historie.

Blandt hovedrundens 12 vine (se vedhæftet liste), fandtes en række klassikere som Vintage Champagne, ung Barolo og tysk Riesling Auslese, men også vine som fx Silvaner fra Franken og en Dolcetto d’Alba, der voldte deltagerne noget mere besvær. Hvert 10. minut skænkedes en ny vin og så skulle svararket være udfyldt med holdets bud på land, region, distrikt, druesort(er), årgang og producent.

1. 2012 Champagne Grand vintage, Moët – chardonnay og pinot noir. Champagne, Frankrig

2. 2016 Alsace Muscat Reserve, Albert Boxler – muscat d’alsace og muscat ottonel. Alsace, Frankrig

3. 2017 Rias Baixas Albariño, Corisca – albariño. Galicien, Spanien

4. 2014 Brunello di Montalcino, Canalicchio di Sopra – sangiovese. Toscana, Italien

5. 2015 Barolo, Paolo Scavino – nebbiolo. Piemonte, Italien

6. 2013 Stellenbosch Lady May, Glenelly – cabernet sauvignon og merlot. Western Cape/Coastal Region, Sydafrika

7. 2017 Silvaner Maustal GG, Zehnthof Luckert – silvaner. Franken, Tyskland

8. 2019 Wachau Grüner Veltliner Dürnsteiner Smaragd, F.X. Pichler – grüner veltliner. Niederösterreich, Østrig

9. 2017 Dolcetto d’Alba Coste & Fossati, G. D. Vajra – dolcetto. Piemonte. Italien

10. 2012 Margaux, Château Rauzan-Segla – cabernet sauvignon og merlot. Bordeaux, Frankrig

11. 2017 Colchagua El Incidente, Viu Manent – carmenère og malbec. Central Valley, Chile

12. 2018 Riesling Piesporter Goldtröpchen Auslese Grosse Lage, Nik Weis-Skt. Urbanshof, Mosel, Tyskland

I finalen fik de tre bedste hold i hovedrunden skænket yderligere tre vine:

2016 Meursault 1 Cru Perrieres, Bouchard Père & Fils

2014 Saint Joseph, Jean-Louis Chave

2009 Vintage Port, Niepoort

De tre finalehold stod næsten helt lige, men selv om alle leverede en fornem præstation, da afgørelsen skulle falde, var ”Hold 18” en smule skarpere på finalevinene og kunne derfor trække sig sejrrigt tilbage. Andenpladsen gik til de debuterende ”God Smag” med Mikael Fuglsang, Jonas Hal og Brian Sonne Stage, mens tredjepladsen gik til ”Sip Happens” bestående af Emilie Aabye-Hansen, Anne-Sofie Tellerup – ligeledes debutanter og det første rene kvindehold i finalen.

Hold 18 kan nu se frem imod at deltage ved VM arrangeret af det franske vinmagasin La Revue du Vin de France. Det er planlagt til afholdelse på Château Smith-Haut-Lafitte i Bordeaux d. 9.-10. oktober. Takket være DM-konkurrencens hovedsponsor Coravin er der i år som en del af førstepræmien 10.000 kr. til dækning af rejse- og opholdsudgifter.

